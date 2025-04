Aemet pronostica una semana de lluvias en Castellón

Parece que la lluvia se resista a abandonar Castellón. Tras un invierno especialmente lluvioso en la provincia, en abril, si bien es cierto que no se han sumado grandes acumulados, el uso del paraguas ha sido continuado, y parece que se va a despedir de la misma manera. Al mismo tiempo, parece que mayo comenzará también lluvioso.

Eso es al menos lo que dicen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a esta semana. Según su modelo de probabilidad de precipitaciones, será a primera hora del miércoles, en el tramo horario que va de las 6.00 a las 12.00 horas, cuando lloverá en gran parte de la provincia, con probabilidades del 100% en el norte provincial.

Probabilidad de lluvia en Castellón el miércoles entre las 6.00 y las 12.00 horas. / Aemet

Más lluvia

No será el único momento, de cumplirse las previsiones, en el que va a llover esta semana. No será el jueves, cuando no se detectan probabilidades elevadas de precipitaciones, por lo que los castellonenses podrán disfrutar de la jornada festiva.

Sí que lo hará, a primera hora de la mañana, el viernes en gran parte del territorio provincial, con probabilidades de lluvia que oscilan del 75% al 85% desde las 6.00 hasta las 12.00 horas.

El sábado las opciones de coger el paraguas no serán tan altas como el día precedente, aunque Aemet no descarta que llueva entre las 12.00 y las 18.00 horas, sobre todo en el interior norte. El domingo también podría llover, especialmente en el litoral norte.

En este sentido hay que recordar que las previsiones se actualizan constantemente, por lo que es aconsejable revisarlas.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: