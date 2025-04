Las ventas ‘estrella’ por el apagón en Castelló

No están entre los productos más vendidos habitualmente, pero en pleno fundido a negro de la Península Ibérica se convirtieron en un auténtico tesoro (o eso pensaron muchos ciudadanos este lunes). ¿Quién no tenía hasta hace bien poco no una sino varias radios a pilas en su casa o en el domicilio de sus padres y abuelos? Esos sencillos transistores que estaban llenos de polvo en estanterías o cajones, desplazados por la tecnología actual han vuelto, fruto de las circunstancias, a ponerse de moda.

Hablan los comerciantes

Los pequeños comercios y los bazares asiáticos se han quedado, tras el paso del histórico apagón, desabastecidos de algunos de los productos estrella de estos días. «Las radios a pilas las vendimos todas. Ahora mismo es que no nos queda ni una», contaba ayer la dependienta del bazar Micronesia de la calle Herrero de Castelló, donde también hubo un aluvión de demandantes de linternas a pilas y de baterías. «La verdad es que vino bastante gente, sobre todo mientras no funcionaban los móviles. Una vez se restableció la línea, parece que también se calmaron las aguas», explicaba la trabajadora de la tienda, mientras un cliente miraba los distintos tipos de pilas a sus espaldas.

El hijo de los responsables de un bazar chino muestra los paelleros de gas, entre los productos más vendidos. / BIGNÉ

A escasos 300 metros, en la misma calle Herrero, Ruixiao, mostraba a Mediterráneo cuáles habían sido con objetos más deseados de las últimas horas. Nuevamente, no había ningún transistor en el establecimiento. «Ayer teníamos una docena, pero no nos queda ninguna», relataba el joven, quien señaló que los consumidores también se habían llevado paelleros de gas. «Hubo mucha gente que solo tenía cocina de luz y temieron no poder comer nada caliente, así que estas cosas son una buena opción a precios asequibles», razonó el hijo de los responsables del bazar chino.

Un vecino de Castelló mira pilas de distintos tipos en un bazar asiático. / BIGNÉ

«Hay que evitar el pánico»

Las velas también fueron una de las principales ventas durante las horas de apagón eléctrico. Una clienta del establecimiento, que compraba ayer utensilios de cocina y cuerda, explicó que no había comprado nada excepcional por la situación vivida. «Yo procuro tener siempre en casa velas y pilas, así que no busqué nada especial. Creo que hay que mantener la calma para no entrar en pánico. Salir corriendo a buscar de todo no es la solución», reflexionó.

Normalidad en los súpermercados, pero con excepciones

Aunque los estantes vacíos o semivacíos todavía podían verse ayer en algunos supermercados de la provincia (fruto de la gran demanda repentina de productos como agua, pan, huevos o latas), las superficies se afanaban por reponer los alimentos más vendidos y garantizar la normalidad y el suministro. Mercadona, El Corte Inglés, Lidl, Carrefour, Eroski y Dia operaron ayer en su horario habitual tras recuperarse la electricidad después del histórico apagón del lunes. Pese a algunas excepciones puntuales, los consumidores podían abastecerse ayer de una gran cantidad de alimentos, tanto perecederos como de larga duración, y la psicosis generada por el fundido a negro dio paso ayer a la calma.

Estantes de agua vacíos este martes por la mañana. / BIGNÉ

«Ayer tenía la despensa especialmente vacía y, cuando salí de trabajar, pasé a comprar algunas cosas de conserva por si no volvía la luz y no podía cocinar en mi vitrocerámica», explicaba ayer Isabel Suárez, vecina de Castelló. En uno de los supermercados por excelencia, Marta Ferrer compraba leche, galletas, latas y pilas. «Hoy ya se ve otro ambiente y las compras se hacen con relativa tranquilidad, aunque me llevo algún producto útil», dijo.