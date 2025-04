Vuelta al cole tras el apagón en Castellón: "Nos enteramos esta mañana de que había clase"

"Nos hemos enterado esta misma mañana de que había clase, a través de las redes sociales del Ampa y el colegio". Elvira Bernad se fue anoche a dormir pensando que hoy se suspenderían las clases, porque en su barrio, en Rafalafena, no hubo luz hasta bien pasadas las 20.30 horas. Cenaron en familia y se fueron a dormir. "Esta mañana, con el desayuno", hemos visto que el colegio, el Tombatossals, puso anoche funcionaría "con total normalidad, con todos los servicios de comedor y transporte escolar", explica. Y no ha sido la única. Tras el histórico apagón, que dejó ayer algunas zonas a oscuras más de 12 horas en media provincia, el primer día después de las vacaciones parecía "complicarse" para las familias.

Alumnado a las puertas del colegio. / Gabi Utiel

Hoy ha sido la 'vuelta al cole' de miles de niños valencianos tras el apagón que ayer dejó sin luz a toda España, eso sí, una vuelta al cole sin actividad lectiva: estarán en el centro pero no adelantarán temario, ya que la luz de ciertas infraestructuras aún no se ha recuperado del todo.

"Los días siguientes siempre traen consecuencias, tanto en la red como en la gente, que está nerviosa y especula qué habrá podido ser y las causas. Hasta que no se dan explicaciones la gente está intranquila", cuenta Jolmar Ramírez.

Informació de l'Ajuntament de Castelló. / Mediterráneo

Comunicado del Cecopi de la Generalitat valenciana. / Mediterráneo

En los colegios, repaso

En los colegios, más actividades y, sobre todo, "repaso". Lo cuenta Eduardo Sales, director del CEIP Estepar de Castelló: "Durante la jornada, al declarase no lectiva, se harán sesiones de repaso de las materias, reforzando los conceptos ya trabajados en el aula". "Hay que aprovechar el día", ha dicho. Lo que hagan en clase dependerá de cada tutor o tutora. Algunas querrán dar repaso, bajarse a los niños al patio, hacer alguna actividad, que dibujen o poner una película por ejemplo.

Y se mantiene informadas a las familias a través de los canales de WhatsApp o Telegram, y en los perfiles de redes sociales como Facebook o X, dependiendo del centro. "Hemos ido subiendo los mensajes del Ayuntamiento, el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) de la Generalitat, para compartir la información que tenemos". ha señalado Sales, que indica "absoluta normalidad".

El alumnado del colegio Isabel Ferrer de Castelló, a las puertas. / Gabi Utiel

Situación inusual

Isabel Moreno, presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria del País Valencià, explica que se trata de una situación inusual, pero para la que están preparados. "En Infantil y Primaria no es tan negativo. En el caso de nuestro centro intentaremos hacer actividades que aporten y que sean divertidas. Un grupo justo se iba hoy de excursión, con otros haremos una actividad de cocina... Intentaremos que sea algo que no perjudique al alumnado que no ha podido llegar por los motivos que sea. Supongo que en Secundaria y especialmente Bachillerato puede ser algo más grave, pero en los centros de Infantil y Primaria no va más allá de algo puntual", cuenta Moreno.

Las mismas informaciones en los institutos. Muchos de los centros, con alumnado de fuera de los municipios, como Castelló, Sant Mateu, Vinaròs, Almassora o Segorbe, han mantenido los centros abiertos y el transporte escolar activo. Fuentes del IES Francisco Ribalta de Castelló apuntaban que "en el centro, la situación del suministro eléctrico es de normalidad". "Estamos siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento y de la Generalitat en una jornada no lectiva, pero el centro está abierto, y se está atendiendio al alumnado que ha asistido", han señalado.

La UJI suspende exámenes

La UJI ha suspendido los exámenes y toda prueba de evaluación. En un comunicado difundido por Instagram,Vicent Cervera, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, ha explicado inicialmente que "ante el apagón eléctrico general que se está produciendo, y que sigue afectando a la movilidad en el transporte público, y dada la recomendación oficial de minimizar los desplazamientos, la UJI mantendrá, hasta las 14.00 horas, la actividad docente sin pruebas de evaluación". Sobre las 12.30 horas, en una actualización, Cervera apunta que "después del apagón eléctrico, el campus está funcionando con relativa normalidad. Sin embargo, se mantiene durante todo el día de hoy, 29 de abril, la actividad docente sin pruebas de evaluación. Dado que pueden persistir problemas de movilidad, la no asistencia de cualquier miembro de la comunidad universitaria a actividades académicas, investigadoras o de gestión de cualquier tipo tendrá el mismo tratamiento que el de una situación de enfermedad sobrevenida. Si no hay ninguna otra incidencia, mañana se recuperará la normalidad en el funcionamiento de toda la actividad universitaria".

"Se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente en lo que se refiere a los desplazamientos, y por parte de la Universidad mantendremos un seguimiento activo de la situación", ha explicado.