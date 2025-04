Compromís alerta que les retallades de Mazón en l'FP semipresencial afectaran l’ocupabilitat a Castelló

Compromís condemna la decisió del Consell de Carlos Mazón de reduir el nombre de docents en la Formació Professional (FP) semipresencial, una mesura que podria comportar l'eliminació de fins a 170 places de professorat a tot el territori valencià, amb una vintena d'elles a les comarques de Castelló.

“Després de l'esforç realitzat per prestigiar, renovar i reforçar l'FP durant els anys de govern del Botànic, adaptant la formació a les necessitats del mercat laboral de les nostres comarques i de la nostra indústria, és un total sense sentit retallar ara en el nombre de professors”, lamenta el portaveu de la coalició a la Diputació de Castelló, David Guardiola.

Decisió greu

Compromís denuncia que aquesta decisió és especialment greu davant l'augment de la demanda de l'FP, motivada per la gran sortida laboral que ofereix, i especialment per l'oportunitat que suposa l'FP semipresencial, que permet formar a les persones que estan treballant i que ara està en risc per les retallades previstes pel govern de Mazón.

La Conselleria d'Educació, segons expliquen, justifica aquesta mesura al·legant criteris com la baixa demanda o la escassa matriculació en determinats cicles formatius. No obstant això, “des de Compromís considerem que aquestes justificacions no tenen en compte la realitat del mercat laboral i les necessitats formatives de la ciutadania”, assevera Guardiola.

Reversió immediata

Des de Compromís consideren que aquesta retallada "s'emmarca en una sèrie de decisions del govern de Mazón que suposen un retrocés en els drets i oportunitats educatives, com la supressió de subvencions per a activitats extraescolars, culturals i esportives, així com ajudes al transport d'alumnat d'educació especial i programes contra l'abandonament escolar".

El portaveu reclama “la reversió immediata d'aquestes retallades i instem al Consell a apostar per una educació pública de qualitat, adaptada a les necessitats del segle XXI, que garanteixi la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament econòmic i social de les nostres comarques”.