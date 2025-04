Diputació i Espaitec s'alien per llançar innovació a les empreses al Castelló Global Program

Nou pas a l'aliança interinstitucional per llançar la I+D+i a Castelló. La Diputació Provincial i Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló, consoliden la cultura de la innovació en les empreses de la província, oferint de manera gratuïta formació especialitzada i mentoria personalitzada adaptada a les necessitats específiques de cada participant, amb una nova edició de Castelló Global Program.

El programa, dirigit a empreses de qualsevol sector amb activitat a la província de Castelló, incloent startups, companyies consolidades i empreses familiars, ha donat l’eixida este dimecres amb la presentació i obertura d'inscripcions per a la 13a edició. “Un programa que no és només una iniciativa d'acceleració empresarial. És, sobretot, un motor d'aprenentatge, de creixement i de transformació per a les empreses de la nostra terra”.

Així ho ha destacat el diputat de Promoció Econòmica, Vicente Pallarés, qui, acompanyat pel vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de l'UJI, David Cabedo, i el director d’Espaitec, Juan Antonio Bertolín, ha assenyalat que “Castelló Global Program és una ferramenta molt útil per a generar noves oportunitats econòmiques a la nostra província”.

Connectar formació i 'mentoring'

Un espai en el qual es connecten la formació de qualitat, la mentorització personalitzada i l'ambició dels qui aposten per créixer. Pel que el diputat de Promoció Econòmica ha animat a les firmes castellonenques, als qui emprenen, innoven i s'atrevixen a construir futur, a participar en este programa. “En la Diputació de Castelló sabem que el talent necessita impuls, i que les idees necessiten un entorn que les escolta, les oriente i les faça sobreeixir, i Castelló Global Program és eixe entorn”, ha ressaltat Pallarés.

Els plaços

El termini d'inscripció per a la 13a edició d'este programa romandrà obert fins al 23 de maig i seleccionarà a 12 empreses de tota la província de qualsevol activitat per a oferir-los formació i mentorització de manera gratuïta i incrementar la seua competitivitat a través de la innovació. Les firmes interessades han de completar el formulari d'inscripció en la pàgina web oficial del programa (https://www.castellonglobalprogram.com).

En este sentit, Vicente Pallarés ha posat en valor l'esforç de la Diputació de Castelló per a “incrementar el pressupost del programa en un 23,72% respecte a l'any passat, aconseguint els 94.383,49 euros, la qual cosa ens permetrà ampliar de 9 a 12 el nombre d'empreses participants en esta nova edició”.

"Per arribar lluny"

“Des de la institució provincial som ací per a ajudar les empreses i emprenedors a arribar lluny. I el millor és que este programa que hui presentem no oferix una formació estàndard, oferix una formació a mesura, amb acompanyament personalitzat d'experts, dissenyat per a donar resposta als reptes actuals de cada empresa. Perquè cada projecte és únic i mereix un full de ruta que respecte la seua essència i potencie el seu valor”, ha destacat el diputat de Promoció Econòmica.

Per part seua, Bertolín ha confirmat que “en les últimes edicions s'han actualitzat els continguts del programa i reforçat l'acompanyament personalitzat, per la qual cosa, en esta edició, també podran participar empreses que ja van formar part de Castelló Global Program fins a 2019”.

Des dels seus inicis en 2013, esta iniciativa que va nàixer amb el propòsit de fer costat a les empreses en la seua consolidació, ha acompanyat a 115 empreses de 40 municipis de la província de Castelló pertanyents a 27 sectors d'activitat tan variats com les TIC, la salut, l'agroalimentació, o el turisme. “115 històries que demostren que quan s'unix el talent amb l'oportunitat s'aconseguixen resultats extraordinaris”, ha conclòs Vicente Pallarés.