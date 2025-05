1 de Mayo en Castellón: este es el retrato robot del desempleo

La jornada dedicada a los trabajadores está ligada a aquellos que buscan un empleo y no lo encuentran. A pesar de que en los últimos meses ha habido un paro a la baja y un aumento de los contratos estables, en Castellón se mantienen los muros para un determinado perfil, que suele ser el de mujer, y con una edad superior a los 44 años. El balance del servicio autonómico de empleo, Labora, correspondiente al cierre de este primer trimestre, muestra que, de los 33.439 parados en la provincia, casi dos terceras partes son mujeres, con 20.592 personas.

Una situación que se da especialmente entre las personas de mayor edad. Si en los menores de 25 años hay una ligera mayoría de parados hombres (1.257 frente a 1.159), el escenario cambia por completo entre quienes ya han cumplido los 44 años. Son 12.079 las mujeres que esperan la llamada para incorporarse a un empleo, por 7.404 hombres. Una brecha que crece con el tiempo: en marzo de 2015, eran 12.803 los hombres de este grupo de edad que pedían un trabajo, por 12.211 mujeres.

Labores

El retrato robot del desempleo en Castellón se completa con el tipo de trabajo que solicitan los parados. El más repetido está en el comercio, con 4.829 personas. Le siguen puestos de administrativos y servicios auxiliares, con 4.511 individuos, mientras que la hostelería, que es la actividad mayoritaria en la provincia, cuenta con 4.043 demandantes. En el extremo contrario están los grupos con poco paro registrado, como en industria (18 personas) y labores relacionadas con la energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 17 peticiones.

Arbitrajes

Dentro de las relaciones laborales, destacan también las conciliaciones y arbitrajes, que solicitan los trabajadores despedidos que no están de acuerdo con las causas o las indemnizaciones. En 2024, los casos registrados fueron 6.108, lo que supone un 17% menos que en 2023. La mayoría de casos, 2.429, acabaron con una avenencia entre las partes, mientras que en 1.643 no se alcanzó un acuerdo. En el resto se incluyen a los que no se presentaron a la cita del servicio de mediación, o que desistieron de su pretensión inicial.