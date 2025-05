El PSPV exigeix al PP destinar fons a fer valdre el patrimoni provincial de Castelló

El Grup Socialista de la Diputació de Castelló reclama a l’equip de govern del PP que lidera Marta Barrachina que active una estratègia «real i ambiciosa» per a posar en valor el patrimoni cultural de titularitat de la institució.

La portaveu adjunta, Ruth Sanz, lamenta que «a hores d’ara no hi ha cap full de ruta ni voluntat política per a invertir en castells, palaus o en la pròpia Cartoixa de Valldecrist d’Altura, més enllà del que es fa puntualment a Peníscola, el que ens fa perdre pistonada a l’hora de posicionar-nos turísticament com a territori de castells».

"Desídia absoluta"

Sanz, acompanyada de les diputades socialistes Maria Jiménez i Merche Galí, visità aquesta setmana la fortalesa de Polpís, al Maestrat, un dels tres recintes emmurallats de propietat provincial i que, tot i la seua gran afluència de visitants, «no ha rebut cap inversió ni n’hi ha de previstes en un futur».

Durant la visita, l’alcalde de Santa Magdalena, Sergi Bou, denuncià la «desídia absoluta» de la Diputació pel que fa al manteniment i revalorització d’aquest element patrimonial i exigí que s’impliquen en la seua recuperació.

La diputada de Càlig, com va fer al plenari, emplaçà el diputat de Cultura a explicar «quins són els objectius que s’ha marcat l’equip de govern per a aquesta legislatura», ja que «a punt de superar l’equador del mandat, no hem vist cap avanç en cap aspecte a cap castell ni Palau de la Diputació -a excepció del despatx de la presidenta-, més enllà de les actuacions heretades del govern anterior», precisament signades per la pròpia Sanz com a diputada.