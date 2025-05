Las familias encogen: Uno de cada tres castellonenses vivirá solo en 15 años

Las familias menguan. Y lo hacen en Castellón y en medio mundo. Si en los años 80 del pasado siglo eran habituales los hogares de seis o más personas, con padres y cuatro o más hijos, mujeres que eran madres a los 20 y vivienda accesible, 40 años después, la edad media para tener el primer hijo se sitúa en la provincia en los 32,3 años, con 1,12 hijos por mujer, la cifra más baja de la historia, y una caída de la natalidad del 23,7% sólo en la última década.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Proyección de hogares 2024/2039 prevé que en 15 años, uno de cada tres castellonenses vivirá solo (el 34,3%), una cifra que crece casi seis puntos con respecto a los datos de este 2025 (28,7%), y 13 puntos atendiendo a los datos de 2002 (21,24). Eso supone, en cifras absolutas que, si hoy hay 77.941 de los 257.633 hogares con una sola persona, en tres lustros serán 109.646 de los 319.599 proyectados por el INE.

"Quién me cuidará cuando sea mayor"

Para muestra, un botón: Laura Fernández tiene 53 años, vive sola y no prevé cambiar ese estado vital «ni a corto ni a largo plazo».

«Tengo un trabajo estable, y hace tiempo que decidí vivir sola, con sus ventajas e inconvenientes. Tengo una familia numerosa, con seis hermanos, con 11 tíos, 40 primos, y ocho sobrinos, que son hijos únicos o, como mucho, tienen un hermano», explica.

Su mayor preocupación: «Quién me cuidará cuando me haga mayor; tendré que empezar a pensar en una residencia, para no molestar a los más jóvenes. A ver si bajan los precios».

"Yo en mi casa y tú en la tuya"

Miguel Turch tiene 63 años, está divorciado y, aunque tiene pareja desde hace más de una década, lleva 25 años solo en casa. Ahora, a punto de jubilarse, no piensa cambiar. «Yo estoy en mi casa, con mi hija, cuando viene; y mi pareja, en la suya, con los suyos; y cada uno seguimos con nuestras manías», dice.

La proyección revela, además, otra cifra a tener en cuenta: otro 31,2% (uno de cada tres) hogares estará, en 2039, conformado por solo dos personas, bien una pareja sin hijos o un hogar monoparental con uno. Y es que cada vez son más los matrimonios que deciden no tener descendencia, con porqués tan diferentes como personas los conforman.

En la tendencia contraria, a la baja, están las familias de 4 ó más miembros, las numerosas, que pasan de ser el 21,2% al 17% del total de los hogares.

Una situación que irá a más

Javier Soriano, profesor de Geografía Humana en la Universitat Jaume I (UJI), explica que «el modelo de familia ha cambiado, y más que cambiará, porque ha bajado, y mucho, la media de hijos por familia en medio siglo, ya no está tan mal visto quedarse solo o no tener descendencia, y es que tener hijos es un tema serio, no solo culturalmente, sino social y económicamente. La natalidad ha ido bajando, excepto algún pico, que ha habido y habrá, con una ralentización de la edad de ser madre, y con unas condiciones laborales que no permiten en muchos casos a los jóvenes independizarse y formar una familia».

«Es un problema social transversal que afectará a muchos aspectos de nuestras vidas, sociales, culturales y económicos, que irá a más, y afectará mayormente al Castellón vacío, en de los municipios rurales, con más personas solas que necesitarán un refuerzo de las políticas sociales y los servicios públicos», concluye.