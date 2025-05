La Universitat per a Majors de l'UJI obri el termini de preinscripció amb 120 places

La Universitat per a Majors de la Jaume I ha obert el termini de preinscripció per al pròxim curs que estarà obert fins al 13 de juny.

Les persones interessades a iniciar els seus estudis en la Universitat per a Majors durant el curs 2025-2026 hauran de formalitzar la preinscripció a través de la web http://preinscripcio.uji.es, mitjançant una instància en el Registre General de l'UJI o en la Secretaria de la Universitat per a Majors (local 3 de l'Àgora).

120 places

La Universitat per a Majors de l'UJI ofereix, per al pròxim curs 2025-2026, un total de 120 places noves. L'únic requisit per a accedir a aquests estudis és haver complit 55 anys. La preinscripció han de realitzar-la només les persones de nova inscripció i aquesta no compromet a la matrícula oficial, encara que sí que és necessària per a posteriorment formalitzar-la. A principis del mes de juliol es farà pública la llista d’admesos i la matrícula es formalitzarà en setembre, el dia i hora establerts. Aquesta informació s’anunciarà en la web https://mayores.uji.es.

Les persones interessades podran inscriure's en el Grau Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials que s'imparteix al campus de Castelló. Juntament amb les matèries troncals, l'alumnat pot triar entre diferents cursos d'Aptituds Tecnològiques i Lingüístiques, Activitats de Dinamització i Tallers.

Cursos

A més dels estudis al campus del Riu Sec, la Universitat per a Majors ofereix cursos de Ciències Humanes i Socials que es desenvolupen en sis municipis de la província (Seu dels Ports: Morella - Vilafranca, Sede del Interior: Segorbe, Seu del Nord: Sant Mateu - Vinaròs i Seu del Camp de Morvedre: Port de Sagunt).

En aquest cas, les persones interessades poden realitzar la preinscripció per Internet en http://preinscripcio.uji.es o en els llocs habilitats: Morella (Biblioteca Municipal), Vilafranca (Casa Social), Segorbe (Edifici Glorieta), Sant Mateu (Ajuntament), Vinaròs (Biblioteca Municipal) i Port de Sagunt (Casal Jove).