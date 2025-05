Denuncian la falta de personal para sustituciones en cinco residencias y centros de Castellón

Representantes sindicales y trabajadores se han concentrado este martes a las puertas de la dirección territorial de Servicios Sociales de Castellón para denunciar el abandono y la falta de personal en cinco centros de atención directa de la provincia de Castellón. La protesta ha sido convocada por los sindicatos de la Junta de Personal, CCOO, UGT, CSIF, CGT e Intersindical. En ella se ha reclamado la apertura de bolsas para poder cubrir las bajas, sustituciones del personal y vacaciones para que sean bien atendidos niños y residentes.

Según ha explicado que "como no hay gente en bolsas no se pueden cubrir las vacaciones a las que tienen derecho y no pueden cogérselas y la falta de personal, la asistencia al residente es inferior, no como debería ser", según ha informado Héctor Escamilla de UGT. Los centros afectados son la residencia para personas mayores de dependientes de Burriana, el centro de discapacitados Vall d'Umbrí de Borriol, el centro para personas mayores Lledó, y el centro de menores Verge de Lledó I y II y el centro Pi Gros de Castelló. Las categorías afectadas son trabajadores sociales, educadores sociales, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Enfermeros, ayudantes de residencia y cocina. Alrededor de 200 personas no pueden coger vacaciones ni cubrir bajas, explican Mónica y Alvaro García de CSIF.

Hay bolsas sin personal

"Se supone que a fecha 1 de mayo se debería saber ya normativamente cuándo tenemos las vacaciones para conciliar, de momento no hay gente en las bolsas de educadores sociales, de auxiliar de servicios, de seguridad... Hay diferentes bolsas en las que no hay personal. Ya el año pasado no se sustituyeron las vacaciones como se debería y este estamos igual en esta situación", apunta la delegada sindical de CGT, que denunció las precarias condiciones laborales y la falta de recursos materiales y el deterioro de las instalaciones debido a la falta de coordinación entre la dirección territorial, las direcciones generales y función pública así como la reversión de centros a lo público, el cumplimiento de las ratios y la mejora, entre otras peticiones.

Pedimos que se convoquen las bolsas libres

"Hace años que llevamos pidiendo que se autoricen las bolsas y la realidad es que no se abren", señala Miquel Soler, de CCOO. "Hay dos problemas, la falta de personal, que se podría solucionar fácilmente mediante la convocatoria de bolsas libres, que tiene que hacerlo función pública.

Además, Soler denuncia que el año pasado no se produjo sustitución de trabajadores en vacaciones; además, denuncia que las vacaciones ordinarias se piden de junio a septiembre y se tienen que pedir antes del 1 de mayo, pero piden tan requisitos para pedirlos --50% de personal de la residencia, periodos mínimos de 15 días, no puedes coger semanas sueltas; que hacen sustituciones por mes natural--. Según la ley, una vez solicitadas por el trabajador debería haber una resolución escrita aprobándolas. "En más de 10 años no he visto ni una sola resolución individual", añade. "Lo que hacen es que 3 días antes le dice al trabajador que no han podido encontrar para sustituirlos", explica, denunciando la falta de conciliación.