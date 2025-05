Denuncias deficiencias en el centro de recepción de menores Verge del Lledó de Castellón

El equipo educativo de la residencia de recepción para la infancia y la adolescencia Virgen del Lledó de Castelló ha denunciado este martes la falta de personal y carencia de condiciones laborales dignas. El equipo de educadores ha exigido que la administración cumpla con su responsabilidad de administrar y gestionar lo público de manera digna y eficaz y crear bolsas de trabajo. Se trata de un centro público dentro del sistema de protección de la infancia y adolescencia de la Conselleria de Servicios Sociales. "Nuestra misión es acompañar, atender, valorar e informar sobre la situación de la infancia y la adolescencia que ingresa en nuestras residencias, una tarea que cada vez se está volviendo más complicada y delicada. Los adolescentes llegan en situaciones personales difíciles, desorientación vital, consumo de sustancias psicoactivas, problemática de salud mental, autolisis, entre otras realidades que presentan", apuntan.

"En nuestra sociedad estamos viviendo situaciones cada vez más numerosas de desarraigo, violencia y deshumanización. La adolescencia refleja sus vidas las situaciones que encuentran en los diferentes contextos donde viven, tenemos clara cuál es nuestra tarea pero no la podemos llevar a cabo de forma digna si no nos vemos acompañados por las mínimas condiciones", añade

Necesitamos que la administración nos respalde y refuerce de forma adecuada en nuestro desempeño. Esto genera una dificultad añadida a nuestra tarea. En muchos turnos no alcanzamos a atender de manera integral a los adolescentes que están a nuestro cargo con la insatisfacción que esto va generando día tras día en los trabajadores.

Denuncian que la administración no está sustituyendo las bajas médicas y para el disfrute de las vacaciones del año pasado no hubo personas que los sustituyeran por falta de educadores en bolsas de trabajo. Y asegura que la dirección ha solicitado en reiteradas ocasiones más personal, pero que desde Conselleria responden que no hay personal en las listas. Nos tememos que no vamos a ser sustituidas con la sobrecarga que genera en las compañeras que realizan los turnos.

También han denunciado las instalaciones lamentables que tienen, tanto mesas, como armarios, y han señalado que deberían ser 26 trabajadores y son 19. Algo que consideran que no es una buena tarjeta de visita para un centro de recepción que atiende a toda la provincia de Castellón. "Nosotros podemos atender a 170 chavales al año", señalan. Señalan que aunque se han hecho mejoras, falta dotación por parte de la Conselleria de Servicios Sociales.