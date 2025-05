Un expert, a l'UJI: «El problema no és el residu, és el residu mal gestionat»

La Càtedra UBE de Plàstics Sostenibles de la Universitat Jaume I ha organitzat la jornada «Del residu al recurs: reinventant els plàstics», una activitat centrada en els reptes ambientals dels residus plàstics i en les oportunitats que ofereix la seua transformació en nous recursos dins del marc de l’economia circular.

Reciclatge i reutilització

La jornada ha comptat amb la participació d’Estefanía Sánchez, investigadora de l’UJI i membre de la Càtedra, qui ha abordat la problemàtica ambiental generada per l’ús massiu de plàstics i les dificultats associades a la seua gestió al final del cicle de vida. En la seua intervenció, ha posat l’accent en la necessitat d’adoptar models més sostenibles que integren el reciclatge i la reutilització com a pilars fonamentals.

A continuació, Óscar Hernández, director general de l’Associació Nacional de Recicladors de Plàstic (ANARPLA), ha explicat com es recicla el plàstic a l’Estat espanyol. Durant la seua exposició, ha destacat que «el problema no és el residu, és el residu mal gestionat», i ha posat de manifest la importància d’un sistema eficient de recollida, classificació i tractament per a garantir la recuperació efectiva del material. A més, la seua exposició ha oferit una visió detallada dels processos industrials de reciclatge, així com de les dificultats tècniques i normatives que afronta el sector.

Diverses perspectives

La jornada ha inclòs també una taula redona en la qual s’han compartit perspectives entre professionals i acadèmics, així com tallers pràctics de processament de plàstics on les persones assistents han pogut conèixer de manera directa diferents tècniques aplicades en el tractament d’aquest material.

La Càtedra UBE de Plàstics Sostenibles de la Universitat Jaume I, creada en desembre de 2021, sorgeix de l’interès comú de l’UJI i d’UBE a ajudar des del coneixement científic i tècnic a la millora de la sostenibilitat de l’activitat humana i, més concretament, de la sostenibilitat en l’àmbit de la fabricació, ús i final de vida dels materials plàstics. Així, la Càtedra naix amb el propòsit de fomentar el coneixement i crear una xarxa de trobada entre professionals i investigadors en l’àmbit del plàstic i la sostenibilitat.