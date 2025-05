El Banco de Alimentos lanza un SOS: tiene las estanterías casi vacías

El Banco de Alimentos de Castellón lanza un SOS. "Nos hemos quedado casi con la nave vacía de alimentos", explica el presidente de esta oenegé, Santiago Miralles. El 23 y 24 de mayo tendrá lugar la gran recogida de primavera y por este motivo hacen un llamamiento a la participación para conseguir recaudar entre 130 y 150 toneladas de alimentos en la provincia de Castellón. Según explica, los bancos de alimentos nos volcamos con la dana de Valencia y estamos arrastrando la necesidad. A ello se suma la caída de las ayudas, ya que desde hace dos años no cuentan con la aportación procedente de la Unión Europea, que implicaba casi un 45% de lo que nosotros recogíamos al año.

"Aproximadamente eran medio millón de kilos, el año pasado repartimos más de 1,2 toneladas", expresa. "Los bancos nos estamos resintiendo muchísimo", manifiesta.

En este caso la donación será mixta, se podrá aportar comida o una cantidad económica. Calculamos que estarán entere 117-118 supermercados participantes en la provincia de Castellón y necesitarán entre 600 y 700 voluntarios.

Entre los alimentos que necesitan más está la leche, el aceite, legumbres en bote, galletas... Además, recuerda que las donaciones por caja se recogen en todas las cadenas y se transformarán también en alimentos.

"Ayudamos a la dana, pero somos conscientes de que tenemos que atender a las familias que realmente lo están pasando mal en la provincia de Castellón", señala. Las necesidades de la gente vulnerable no han disminuido. La gente como no llega a fin de mes nos piden alimentos. Hay un perfil de matrimonios jóvenes con hijos que tienen que pagar la hipoteca y el alquiler, son los que peor lo están pasando. El Banco atiende a unas 20.000 personas en la provincia.

Además, recuerda que las tarjetas monedero que implantó el Gobierno y que sustituyeron al programa de ayuda alimentaria de la Unión Europea no llegan a todas las familias que lo necesitan ni mucho menos. "No se han repartido todas las que se tenían que repartir y solo llegan a las familias con hijos menores", señala. No obstante, el Banco de Alimentos sí que está repartiendo tarjetas con fondos propios para atender a aquellas personas vulnerables que no tienen acceso a las mismas.