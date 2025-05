El PSPV de Castelló exigeix accions "valentes" per a protegir el comerç local i evitar tancaments

L'executiva provincial del PSPV de Castelló ha aprovat una resolució en defensa del comerç local com a peça clau per a la generació d’ocupació estable, la cohesió social i la dinamització econòmica dels municipis. L’acord, aprovat per unanimitat, planteja una bateria de propostes per a garantir el futur del comerç de proximitat davant els reptes i amenaces que afronta, com l’expansió del comerç electrònic o la desertització dels centres històrics i vies comercials tradicionals.

La portaveu de l'executiva, Itziar Lafita, ha destacat que “el comerç local és molt més que una activitat econòmica; és vida als nostres carrers, és arrelament, és servei públic, i és una de les millors eines per a lluitar contra la despoblació”. Lafita ha remarcat que “la defensa del comerç de proximitat ha de ser una prioritat per a totes les administracions si volem garantir ciutats i pobles vius, sostenibles i amb futur”.

Amb aquest document, des del PSPV es recorda el paper fonamental que va jugar el comerç local durant la pandèmia, garantint l’accés a productes bàsics en tots els racons del territori. “Els forns, carnisseries, farmàcies, papereries o ferreteries van estar al costat de la gent quan més falta feien, i ara la gent i les institucions han d’estar al seu costat per a garantir que continuen donant vida i color als nostres carrers”, ha insistit Lafita.

Conscienciació

La resolució aprovada pels socialistes inclou mesures com la posada en marxa de campanyes de conscienciació per part de la Diputació i ajuntaments sobre la importància de comprar al comerç local; accions de la Generalitat per a atraure turisme de compres; la creació de Zones d’Actuació Comercial (ZAC) amb activitats culturals, reformes urbanes, incentius fiscals, bonificacions i ajudes al lloguer per a emprenedors en zones en risc de desertització comercial i l’impuls dels mercats municipals i ambulants com a espais de producte local i economia circular. A més a més, també advoca pel foment de la formació i l’ocupació en l’àmbit comercial, amb especial atenció als joves i als col·lectius en risc d’exclusió.

Ara, la direcció provincial traslladarà la resolució a les agrupacions locals i al grup socialista de la Diputació perquè defensen el mateix acord als respectius plens. “Volem que cap persiana més haja de baixar per falta de suport institucional. El comerç local és imprescindible per als nostres barris i pobles, i cal protegir-lo amb accions valentes i decidides”, ha finalitzat.