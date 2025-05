De búnkeres, refugios y cuartos del pánico: así es la demanda en Castellón

En Castellón, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, el requerimiento de la Unión Europea (UE) de tener un kit en casa para sobrevivir sin salir durante 72 horas -ante la amenaza de desastres naturales, una hipotética guerra mundial, un ataque nuclear u otro gran apagón- el interés de la ciudadanía por contar con este equipamiento, se disparó, en base a las compras de hornillos o linternas en ferreterías o bazares. Pero, ¿qué hay de equipar el hogar, más allá de una alarma o un pack de supervivencia, con un búnker o incluso un cuarto del pánico frente a intrusiones?

No es algo al alcance de todos los bolsillos, pero empresas especializadas en el sector sí han registrado solicitudes de presupuestos desde la provincia; e incluso se han ejecutado proyectos.

Búnkeres bajo el jardín

Uno de los principales actores que lleva tiempo en este mercado de seguridad es Bunker World, con sede en Zaragoza. Su CEO, Guillermo Ortega, confirma que en los últimos dos años han recibido siete peticiones -de ellas, dos en este 2025- de información para instalar búnkeres en parcelas privadas de Castellón. «Los clientes, generalmente, son propietarios de una parcela o chalet con un terreno, y buscan estructuras prefabricadas que puedan soterrarse, al estilo de una piscina, pero con funciones de refugio autosuficiente», precisa.

Bunker World. / Bunker World

Autosuficiente «La demanda de construcción de un lugar seguro para protegerse se ha elevado un 40%, y van a más tras el reciente Gran apagón», señalan desde Bunker World. Estos refugios subterráneos «dan seguridad» al ser autosuficientes y garantizar, con generadores eléctricos autónomos, el suministro incluso en casos de cortes prolongados. Así, permite mantener iluminación, climatización, comunicaciones y almacenamiento de alimentos. Disponen sistemas avanzados de filtración de aire y purificación de agua.

Habitáculo básico. Zona de literas. / Bunker World

Los búnkeres sobre los que más se pide presupuesto desde Castellón oscilan entre el mínimo, de 70.000 euros por un habitáculo de 15 m² y los 120.000 euros por uno de hasta 60 m². Aunque se están obrando de 90 y 120 m2 también en otros puntos de España y Francia, con alta demanda. «La unidad básica de 15 m² está pensada para alojar de cuatro a seis personas e incluye office con fogón, nevera, literas abatibles, televisión y sistemas de cámaras para ver el exterior», explica Ortega. La gran novedad para 2025 es la incorporación de una zona de descontaminación certificada, pionera en España. «Esto permite garantizar que cualquier partícula tóxica o radiactiva no entra en el habitáculo. El aire ya entra filtrado, pero esta zona de descontaminación añade una capa de seguridad y se puede salir y entrar con trajes especiales EPI», destaca.

Ya es posible adaptar un trastero de 8 m2 como refugio

Trasteros ‘customizados’

Pero no todos los castellonenses disponen de una parcela donde soterrar un búnker. Por ello, Bunker World ha desarrollado una nueva solución para pisos: adaptar trasteros como refugios de emergencia -todavía no hay fotografías-. El creciente interés en esta alternativa está directamente ligado al llamado kit de las 72 horas o al reciente gran apagón. «Hemos comenzado ya a transformar trasteros en espacios herméticos, equipados con puertas estancas y sistemas de filtración de aire. «La inversión media está entre los 15.000 y 18.000 euros para unos 8 m²», señala Ortega. Aunque se trata de espacios modestos, son suficientes para resistir tres días ante amenazas químicas o biológicas. No se trata de prepararse para una guerra nuclear, pero sí se busca responder a una inquietud que va en aumento: estar protegidos si algo ocurre de repente.

Otro modelo de bunker de mayores dimensiones. / Bunker World

Villas de lujo de la costa provincial instalan estos sistemas de cuartos del pánico

‘Dormitorio’ del pánico

Otra tendencia, pero también discreta y acotado a un público concreto, es la instalación de habitaciones del pánico o sistemas de aislamiento dentro de las propias viviendas frente a cualquier incursión (robo, okupación, etc.).

Juan Torca, al frente de la Cerrajería Juan Torca de Castelló, atesora más de 30 años de experiencia en seguridad doméstica. «Siempre se han hecho cuartos del pánico en Castellón, sobre todo aislando la zona de dormitorios, por ejemplo, situados en la primera planta, en adosados o unifamiliares de zonas costeras como Peñíscola o Alcossebre, o en la capital Castelló», atestigua.

Una puerta acorazada simple para resguardar una habitación ronda los 1.000 €

Puerta acorazada en el dormitorio o pasillo

Las soluciones van desde puertas de seguridad básicas hasta sistemas más avanzados y decorativos como los de fabricantes italianos de Dierre, que se camuflan y pasan desapercibidos. «La gente tiene miedo de que entre alguien por la noche en la habitación mientras duermen. Así que en pisos también se han instalado en Castellón bien en la puerta del dormitorio, si vive solo la pareja; o en el pasillo de acceso a los cuartos, si son más», cuenta. El perfil responde a personas que pueden invertir, no es barato pero tampoco excesivamente caro. Quien lo hace en Castellón suele gastarse entre 3.000 y 4.000 euros. Con todo, es posible equipar el inmueble con una puerta acorazada de 1.000 euros, pero también hay soluciones de hasta 8.000 o 9.000 euros, según la calidad y tecnología. «La demanda viene siendo constante en la última década. No se ha ampliado ni por el anuncio del kit 72 horas ni por la guerra de Ucrania», añade este profesional.

Barrotes con cerradura electrónica para separar plantas

Este tipo de reformas también ha encontrado su espacio en la carpintería metálica. Un negocio de Castelló ha hecho ya algún encargo para colocar puertas de seguridad que separen zonas clave de la vivienda. «Una familia nos pidió para su casa nueva una puerta corredera blindada con barrotes al final de la escalera, que separa los dormitorios del resto. Solo se puede abrir desde dentro y queda oculta en la pared», cuenta uno de sus responsables. Las paredes se refuerzan con balustres estructurales, la cerradura es electrónica y no hay acceso desde el exterior.

Barrotes insertados en puerta acorazada corredera que separan los dormitorios de la planta superior del resto de la vivienda. / Mediterráneo

En la obra nueva hay familias que encargan aislar los dormitorios para impedir el acceso

Obra nueva: discreción

En la construcción, la preocupación por la seguridad extrema no parece haber calado tan hondo. David Ruiz, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), reconoce que no tiene conocimiento de que «habilitar cuartos del pánico o sótanos en obra nueva o reforma nos llegue de forma habitual. Muchos de estos proyectos, si se hacen, son más bien en secreto, como quien pone una caja fuerte, pero puede ser más normal en una villa». «Aunque -ironiza- me viene a la mente el cuarto del pánico de la serie La que se avecina y, en un bloque de viviendas, donde no tiene mucho sentido porque no caben todos».

Con todo, recuerda que hace unos 15 años, cuando se construía una promoción de lujo sí se preguntaba si querían alarma porque requería una instalación y obra previa. «Hoy en día los sistemas tan sencillos que viene la compañía y te la pone sin obra, funciona por wifi. Puedes tener una alarma por solo 35 euros y sí se adquiere bastante por seguridad propia en casa o temor a una okupación en la segunda residencia».

Más de 300 refugios antiaéreos de la Guerra Civil, bajo tierra

Joan Miquel Palomar, historiador y miembro fundador del Grup per a la Recerca de la Memòria Histórica de Castelló, ha estudiado documentación que habla de los escondites bajo tierra habilitados por toda la provincia para resguardar a la población de los bombardeos durante la Guerra Civil. El propio devenir urbanístico ha hecho que muchos permanezcan tapiados y otros, «como el de la plaza Tetuán de Castelló o el del Camí d’Onda de Burriana, sí se hayan habilitado para la visita de turistas y dar a conocer este episodio de la historia».

En su escrito, Palomar repasa que en la provincia se estiman más de 300 refugios antiaéreos, según consta en los listados procedentes del archivo municipal a los que ha tenido acceso. Solo en Castelló capital las galerías subterráneas recorren la práctica totalidad de la ciudad: «Decían que Casetló era un nido de ratas, como un queso lleno de agujeros. Un mundo soterrado de entradas y salidas con largos pasadizos que comunicaban refugios públicos (se tiene constancia de 43 construidos por las administraciones) y privados (250, excavados por los propios vecinos con escasa infraestructura para protegerse de los proyectiles».

Los refugios antiaéreos estaban, según explica Palomar, «excavados a pico en la tierra, aunque siete son de cemento; y se construían a 18 metros de profundidad, ya que a 20 aparecía el agua». Los más importantes (pl. y c/Mayor, pl. Tetuán, pl. de la Independencia, c/Navarra y Sant Roc) tenían aforo para 1.000 personas, pero la mayoría solo entre 20 y 150. En el IES Ribalta de Castelló también existe uno que cuenta con acceso desde una trampilla de la sala de profesores, y que se muestra en este vídeo.