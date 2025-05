Marcos Lacruz (Avaesen), sobre Castellón: "En una década no habrá techo público o privado que no genere energía"

--El reciente Gran Apagón (del 28 de abril) ha generado debate en cuanto al papel de la gestión de las renovables en la estabilidad de la red y el camino hacia la autosuficiencia energética. Ahora mismo, ¿en qué nivel está la Comunitat y Castellón en mix, potencia instalada y producción?

--En el 2024 en España se han instalado 7.300 megavatios de energías renovables y en la Comunitat solo 32. Esto nos hace ver que si siguiera así tardaríamos 250 años en llegar a los objetivos marcados para el 2030. En Castellón, pese a que el ritmo de construcción ha sido lento hasta ahora sí que somos optimistas en cuanto a disponer de un mix energético bastante diverso y compensado. Cuenta ya con la fortaleza de tener más recurso eólico que Valencia y Alicante y se perfilan nuevos proyectos que tienen que autorizarse. Con todo, en fotovoltaica, su tasa es menor y quizás tenga que ver la mayor zona de cultivos o la densidad de línea.

--La Generalitat valenciana lanzó un decreto el pasado verano para agilizar la tramitación de proyectos de renovables, ¿es suficiente?

--Está funcionando bien porque el ritmo de megavatios autorizados se ha elevado bastante: cerca de 1.000 megavatios desde que entró en vigor. Pero luego esto hay que construirlo y conectarlo, de ahí el decalaje. Ahora en la Comunitat estamos construyendo plantas o conectando otras autorizadas hace año o año y medio. Por eso el decreto aún no se refleja en la potencia instalada.

--El Gran Apagón ha puesto de relieve la necesidad de almacenar la energía. En la Vall d’Uixó se proyectan tres centrales de baterías...

--Ahora el mercado eléctrico está necesitando que haya quien almacene esa energía. En Castellón existen 262 solicitudes con aval. Da un promedio de 10 megavatios por instalación, que es mucho. No es un proyecto de una empresa por ejemplo que tiene el techado sino más bien un huerto solar grande donde se quieren instalar baterías para producir por la noche. O bien una planta de almacenamiento como tal, que compra energía que por el día está en precio negativo y vende de noche, más caro, por ejemplo.

--Estos mecanismos son claves en la gestión futura de otro fallo...

--Estos proyectos de almacenamiento se hacen sobre todo para almacenar energía cuando el mercado tiene exceso de renovables y liberar cuando se necesita. Solo con lo que hay en la Comunitat si estos expedientes iniciados hubieran estado construidos se hubiese amortiguado cualquier efecto en la red -como el apagón-. Eso que se decía «cuando las renovables estén integradas» pues ese futuro ya está aquí. Solo se necesita un camino administrativo adecuado para tener la solución ya funcionando.

--El día del apagón algunas empresas y hogares con baterías siguieron su actividad. ¿El siguiente paso es almacenar la energía excedente?

--Sí, Avaesen lo ha dicho siempre. Y estamos peleando desde el inicio. Ahora en España, aún no tanto en la Comunitat, tenemos una potencia desarrollada adecuada pero fala más para completar el ciclo y un mayor esfuerzo en hibridación de parques y, desde luego, en plantas con almacenamiento.

--¿Las familias pueden ser autosuficientes para el suministro del hogar o cargar el coche eléctrico, si vuelve a fallar la red?

--Si tienes techo fotovoltaico y no tienes baterías si hay un apagón no te vale de nada: necesitas a la red. Hemos detectado que igual que la gente ha ido a la ferretería a por hornillos, linternas o generadores, quien tiene paneles fotovoltaicos se ha interesado por adquirir baterías.

--¿Qué inversión mínima se requiere para un hogar autobastecido de luz sin depender de la red?

--Rondará los 4.500 euros, para los módulos fotovoltaicos y la batería, incluida la instalación y todo.

--Los administradores de fincas también están informando a los vecinos de cuánto pueden ahorrarse de luz al año, hasta 8.000 euros, si instalan placas solares.

--Desde Avaesen tenemos un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas, también de Castellón, para darles la formación necesaria respecto a instalar en zonas comunes de los edificios autoconsumos compartidos. Es una opción muy interesante no solo para cubrir los costes energéticos y que los ascensores tengan servicio en caso de apagón y completen la operación sin que nadie se quede encerrado.

--Conselleria está elaborando un plan de biomasa y revisa el eólico.

--La revisión del Plan Eólico es algo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Había cierto lío jurídico por cómo estaba concebido el anterior y estamos esperando que se esclarezca esta situación para que cualquier promotor que lo desee pueda instalar molinos, donde esté permitido, claro.

--En Castellón, ¿cuál es el porcentaje de energía clásica y renovable y cuál sería el idóneo?

--Las renovables, cuyo papel se discute estos días de forma interesada, han demostrado abaratar la electricidad. España tiene el coste más económico de toda la UE y esto no le es ajeno a Castellón, con una industria electrointensiva muy importante y otra muy demandante de gas. Aquí cabe hacer una doble apuesta por el hidrógeno para en un futuro cercano ayudar a las azulejeras a tener un combustible más barato y sostenible. Y el hidrógeno solo se puede hacer apoyado con renovables. Potenciarlas en Castellón no es solo elevar la capacidad eléctrica de la red sino hacer más competitiva la industria.

--¿Es una utopía una sociedad global de autoconsumo de energía, donde uno se produzca su energía y la almacene, llegando a ser gratuita, pese al interés comercial?

--Estoy firmemente convencido que en el futuro, en una década, no se entenderá un techo, ya sea público o privado, sin un sistema de generación de energía. Serán placas u otra tecnología. Teniendo una energía gratuita que nos viene regalada por el sol y estando en la zona con más insolación de toda Europa, no tiene sentido que esto no sea así. Será de sentido común.