«Vamos un paso por delante del mundo al poner robots en el Aeropuerto»

Esta semana, el Aeropuerto de Castellón ha presentado una innovadora iniciativa con la que pretende ser el primer hub de robótica móvil. Básicamente, y aunque suene muy futurista, el proyecto The SkyBot Lab consiste en introducir robots en las instalaciones de Vilanova d’Alcolea, tanto en su terminal como en la pista, para probar sus aplicaciones en situaciones reales que se producen en los aeropuertos. Para hacer realidad este hub, Aerocas ha unido fuerzas con la empresa Aertec Solutions y también con la Asociación de Robótica Móvil de España (Arme). La intervención de su presidente, Javier Miguélez (Ponferrada, 1987), dejó pistas sobre lo que puede suponer The SkyBot Lab para la provincia. Hoy, Mediterráneo lo entrevista para profundizar en las ideas que tiene para poner a Castellón a la vanguardia de la robótica aplicada en aeropuertos.

La presentación de The SkyBot Lab fue sorprendente. ¿Es la iniciativa del Aeropuerto de Castellón tan ambiciosa para ustedes como parece?

No creo que la palabra sea ambiciosa. Si fuera ambiciosa, entonces no hubiéramos sido capaces de tener robots móviles para la inauguración. No es ambiciosa porque hemos conseguido tener a los actores más importantes encima de la mesa. Me refiero a ARME y a sus miembros y partners, pero también a Aertec. Lo que sí que es cierto es que es una iniciativa innovadora y con la que vamos un paso por delante con respecto al resto del mundo.

«El primer aeropuerto del mundo en tener un hub de robots móviles» suena potente, pero eso es exactamente lo que se anunció a mediados de esta semana en la presentación que realizaron en el Aeropuerto de Castellón. ¿Es realmente así? ¿No hay más proyectos de este tipo en el planeta? ¿Por qué?

Es realmente así, en ningún otro lugar del mundo se ha logrado unir a empresas de robótica móvil, a un aeropuerto y a una diseñadora de aeropuertos en un único sitio. Es tan genial como parece.

Para que lo entienda el lector, ¿qué tipo de aeropuertos habrá en el futuro si tienen éxito pruebas como la que van a desarrollar en el Aeropuerto de Castellón?

En el futuro tendremos aeropuertos completamente automatizados. Desde el transporte de mercancías al movimiento de aviones. Unos aeropuertos en los que los robots mejorarán la experiencia del pasajero.

En la actualidad no estamos acostumbrados todavía a muchas situaciones en las que los robots autónomos estén presentes. Quizá la más usual sea la función de limpieza, que tengo entendido que también estará con varios modelos en el proyecto The SkyBotLab ¿Pero cuáles serán todos los papeles de los robots en el Aeropuerto de Castellón, es decir, cuáles serán las funciones principales de cada uno y en qué consideran que beneficiará esto a las sociedades en las que vivimos?

Harán transporte de maletas y mercancías, limpieza, vigilancia, restauración, acompañamiento, transporte de personas, aparcamiento de vehículos... El listado de aplicaciones que presentan es enorme. Como decía antes, se mejorará mucho la experiencia del pasajero y el aeropuerto se hará más eficiente y sostenible.

Entendido. Pero aun así, surgen otras preguntas al respecto de un cambio de paradigma como este al que aspiran. ¿No puede toda esta revolución traer riesgos asociados, como podría ser la seguridad de los pasajeros en determinados momentos, e incluso la posible sustitución de la actual fuerza laboral por robots?

Cualquier tecnología tiene riesgos, pero en cualquier caso la seguridad de los pasajeros no se va a ver afectada. De la misma manera que los robots barredores que tenemos en nuestras casas no afectan a nuestra seguridad.

¿Por qué han elegido Castellón para este proyecto? ¿Por su tamaño, por las facilidades puestas o por otros motivos?

Hemos elegido el aeropuerto de Castellón por su agilidad. Hemos conseguido lanzar este proyecto muy rápidamente.

Ahora falta la captación de empresas para este proyecto, ¿cuál es su objetivo en este arranque del proyecto? ¿Con qué cifras de interesados estaría contento?

Ya contamos con un listado de seis empresas interesadas en testear sus robots móviles en el aeropuerto. De ahí la presencia de robots móviles en la inauguración. No tenemos tanto un objetivo de número como un objetivo de hacer las cosas bien en este primer año.

¿Cuánto dinero puede costar a una empresa la construcción y puesta en marcha de uno de estos robots que se presentaron esta semana en Castellón?

La fabricación y puesta en marcha de los robots móviles que vimos puede ir desde los 10.000 euros hasta los 200.000 euros.

Son cantidades importantes, sobre todo en las cotas superiores. ¿No es difícil obtener financiación para este tipo de empresas, o estamos en una época en la que las inversiones en robótica permiten esas cifras para dedicar a proyectos?

⁠La cuestión no es el volumen de inversión que requiere la robótica, sino el beneficio que produce. ¿Es la robótica cara? Sí. ¿Es rentable? Mucho.

Cuénteme una cosa, ¿qué le pareció el estado actual del Aeropuerto de Castellón en su visita de ayer? Supongo que no era ajeno usted a lo denostadas que estuvieron estas instalaciones en el pasado...

Lo que vimos ayer en el aeropuerto de Castellón fue un aeropuerto en el que en pocas horas salían vuelos a Londres, Berlín, Milán, Bucarest y Budapest. Además de la presencia de varias decenas de aviones para operaciones de mantenimiento y estacionamiento. A todo esto es a lo que le damos importancia.