Otro problema para la naranja de Castellón: No hay collidors profesionales

A la citricultura de Castellón le ocurre algo muy similar a lo que desde hace años le sucede a la hostelería, el transporte o la construcción: no encuentra trabajadores. Y no, no es que esta campaña se hayan quedado decenas de kilos de naranjas en el árbol por falta de collidors, sino que el problema está en que quienes se dedican de manera temporal a recoger la fruta no están formados para hacerlo. «El déficit de collidors profesionales es un problema y grave. Este año ha sido un desastre absoluto. No queda nadie que conozca el producto y los que trabajan a pie de campo no saben. La fruta que cogen la meten en la caja y eso aumenta muchísimo los costes», ha lamentado Jorge García Ballester, presidente de Asociex, la asociación de exportadores de fruta de Castellón, que aglutina a los grandes productores y comercializadores de la provincia, tanto empresas privadas como cooperativas.

La falta de personal cualificado preocupa a los exportadores y también a los productores. «La recolección es un desastre por falta de manos cualificadas, pero la cosa no termina ahí. Quedan muy pocos podadores profesionales y encontrar una persona que esté preparada para pulverizar o fumigar resulta complicadísimo», ha advertido Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

Tanto García como Aguado han coincidido en reclamar soluciones al déficit de profesionales en el campo y ambos lo han hecho este lunes en el transcurso de la celebración del día de la Virgen de la Naranja, una jornada que ha reunido en la basílica del Lledó de Castelló a agricultores, exportadores y representantes institucionales y que ha servido para hacer balance de la campaña.

17 plagas nuevas en veinte años

Además de la mano de obra, otra cuestión que preocupa el sector es la entrada de plagas. «En los últimos veinte años, y coincidiendo con la llegada de fruta de terceros países, han llegado a la Comunitat 17 nuevas plagas», ha apuntado el presidente de Asociex que ha recorgado que exportadores y productores están luchando para que esos países que exportan fruta a la UE tengan los mismos controles. «No queremos que tengan más sino, como mínimo, que cuenten con las mismas exigencias que nosotros. Ellos luchan con otras armas: salarios, uso de pesticidas que en Europa están prohibidos.... y lo que queremos es jugar todos con las mismas reglas», ha argumentado.

De plagas ha hablado también el presidente de AVA-Asaja, quien ha confiado en que la UE cumpla con su palabra y no firme nuevos acuerdos con terceros países si no hay reciprocidad. «También esperamos que Bruselas no prohiba ninguna materia activa para luchar contra las plagas mientras no haya algo que sea mejor de lo que hay actualmente en el mercado», añadió Aguado que recordó que si entrara en la Comunitat la enfermedad del HLB (conocida popularmente como dragón amarillo) las consecuencias serían devastadoras.

Un final de campaña de diez

Además de referirse a los problemas que afectan al sector (la falta de relevo y el abandono de fincas están también entre los principales), productores y exportadores han realizado un balance de la campaña que acaba de finalizar y en la que, afortunadamente, la presión de competidores como Egipto o Sudáfrica ha sido mucho menor que en año anteriores «La temporada empezó bien, pero la dana de finales de octubre cortó el ritmo de recolección y exportación. La segunda parte ha ido de menos a más y, en la recta final, se han pagado precios muy buenos y los agricultores han ganando dinero», ha dicho García.

Además, cada vez quedan menos operadores y solo en los últimos veinte años han desaparecido la mitad de cooperativas y empresas privadas. «Hubo una época en la que llegaron algunos fondos, pero la inversión se ha frenado», ha añadido el presidente de Asociex.