Compromís presenta un centenar d'esmenes al pressupost de la Generalitat per fer front a les "retallades" a Castelló

Compromís ha registrat vora un centenar d'esmenes al pressupost de la Generalitat del 2025 per fer front al "menyspreu de Mazón i el seu govern a Castelló i la seua gent" davant el "segon any consecutiu de retallades".

Així ho han explicat aquest divendres la diputada autonòmica Verònica Ruiz i el diputat provincial, David Guardiola, a una compareixença davant els mitjans de comunicació a la capital de la Plana.

Ruiz ha criticat que es tracta d'un pressupost "fictici, que no van a poder executar i que només serveix per a mantindre a Mazón en el seu lloc per no declarar en la justícia ordinària". Arran d'això, la coalició valencianista ha aportat esmenes en diverses matèries, entre les quals destaca la proposta per incrementar els fons per a la construcció de l'Hospital General de Castelló, dotar de més personal a l'Hospital de Vinaròs o impulsa la Casa de Parts de la Plana.

'Edificant' o TRAM

També, en matèria d'educació, defensen recuperar el pla Edificant en tots els municipis on s'ha retirat, impulsar la línia 2 del TRAM entre Castelló i Vila-real, infraestructures contra inundacions a Almassora o la EDAR de Benicàssim.

A més, Compromís demana en serveis socials, intervencions a Vila-real, al CEAM d'Almenara o Benicàssim o la residència de gent gran de la Vall d'Uixó. "Vora un centenar d’esmenes que són necessitats bàsiques dels nostres pobles, per a la ciutadania del nord i que any rere any s'està oblidant", ha resumit.

Guardiola, per la seua part, ha denunciat la inacció de la presidenta del PP de Castelló i de la Diputació, Marta Barrachina: "Heu sentit a Barrachina alçar la veu per a reivindicar els pobles de Castelló? És el que va dir i quan es redueix per segon any el pressupost i estan en el top dels pitjors pressupostos encara estem per escoltar-la", ha sentenciat.

La formació, tot i això, "tem el pitjor" i contempla que PP i Vox tomben totes estes propostes com ja van fer amb les aportades a la coneguda com llei d'Acompanyament. "Si PP i Vox voten en contra, convertirem les esmenes en mocions als ajuntaments en coordinació amb la Diputació i Les Corts per a exigir que siguen una realitat", ha advertit Ruiz.