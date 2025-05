Las ciberestafas repuntan en Castellón con 10 víctimas al día: ¿Quién debe devolver el dinero?

«Se intentó la entrega 1 o 2 veces, confirma tus datos o se devolverá el artículo», «han intentado efectuar un cargo de 9.000 euros en tu tarjeta, pulsa aquí para bloquearla» o «tu paquete está retenido en aduanas. Paga 1,21 euros para desbloquearlo». Son solo algunos de los mensajes más comunes utilizados por los ciberdelincuentes haciéndose pasar por conocidas empresas de mensajería o entidades bancarias para, a través de SMS, correo electrónico o incluso Whatsapp, intentar recabar los datos más delicados y hacerse al final con un botín económico.

Castellón suma, de media, una decena de víctimas de estafas informáticas cada día. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, durante el 2024 se contabilizaron 3.821 fraudes cibernéticos en el territorio provincial. Se constata, de esta forma, un incremento interanual del 7,4%, en línea con el auge de la cibercriminalidad que se aprecia año tras año en el territorio, y constatando que se trata cada vez de una amenaza mayor.

Un mismo fin

«Las ciberestafas generalmente tienen un mismo fin, que es el beneficio económico. Los ciberdelincuentes suelen tener dos objetivos, económicos o de sustracción de datos personales, y este último finalmente acaba en la intención de conseguir un beneficio económico», explica a este diario la técnica de Conocimiento y Concienciación de Ciudadanía del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Alicia Fernández.

Desde este organismo apuntan que las modalidades más habituales de ciberestafas «son aquellas que tienen que ver con la ingeniería social, una técnica que emplean los ciberdelincuentes para ganarse la confianza del usuario y conseguir así que haga algo bajo su manipulación y engaño».

El escudo de una sentencia

Entre ellas está el phishing, dirigida a conseguir contraseñas o información sensible haciéndose pasar por una institución creíble. Precisamente hace apenas unas semanas el Tribunal Supremo erigió un escudo de protección a favor de las víctimas. La sentencia 571/2025 obliga a las entidades financieras a responder de los fraudes y, por lo tanto, a devolver el dinero sustraído, siempre y cuando no sean capaces de demostrar que el usuario cometió alguna negligencia, como exponer las contraseñas o no alertar de operaciones extrañas. De hecho, el tribunal recuerda la normativa europea existente en esta línea y da la razón a una víctima que exigía a una entidad que le reintegraran 83.692,73 euros robados en una estafa.

«Responsabilidad objetiva»

La delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Silvia Huerta, celebra la decisión judicial y apunta que desde la entidad «siempre hemos indicado que por parte de la entidad bancaria existe una responsabilidad casi objetiva y que salvo que se acredite la negligencia deberá responder el banco». Asimismo, critica que se alegara hasta la fecha desde las entidades financieras «que se trata de una operación autorizada».

«Me apareció un cargo de más de 92,25 euros en mi tarjeta a nombre de Bkg*hotel sin que yo hubiera viajado ni reservado nada y otros movimientos más pequeños que habían sido denegados por sospechosos por el banco», detalla una vecina de Benicàssim que hace un par de semanas, como otros miles de castellonenses cada año, fue víctima de ciberestafa. «Acudí en cuanto me di cuenta a la oficina y tuve que poner una denuncia y renovar las tarjetas, pero a los pocos días el banco se hizo cargo por suerte y recibí de vuelta el dinero en mi cuenta», concluye.