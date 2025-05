L'UJI provarà a l'Hospital d'Alcoi un dispositiu de micció per a dones enllitades 'made in Castelló'

La Universitat Jaume I de Castelló i l’Hospital Mare de Déu dels Lliris del Departament de Salut d’Alcoi han firmat un conveni per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial que contempla l’avaluació de la facilitat d’ús, l’eficiència, l’eficàcia i la satisfacció de les usuàries, professionals sanitaris i persones cuidadores d’un dispositiu dissenyat per a facilitar la micció femenina en posició decúbit supí.

La doctoranda del programa en Tecnologies Industrials i Materials Ana Mesa La Guardia desenvoluparà el projecte «Validació i disseny final d’un dispositiu per a micció femenina en decúbit supí (Ergomic) en la població del Departament de Salut d’Alcoi», que servirà com a base per a la tesi doctoral amb menció industrial, supervisada pel professor Jaume Gual (cotutor de la tesi amb el professor Pablo Juan) i la doctora Nuria Doménech, infermera del Departament de Salut d’Alcoi.

Un estudi clínic controlat

L’estudi d’usabilitat en un entorn clínic controlat i real servirà per a comprovar la viabilitat del dispositiu patentat i validat a escala experimental en l’entorn de laboratori. La metodologia contempla la realització d’un assaig d’usabilitat en dos temps: en el primer s'identificaran, si n'hi ha, problemes d’usabilitat per a millorar el disseny del producte; i el segon mesurarà l’eficiència, efectivitat i satisfacció amb el producte. Ambdós assajos comptaran amb la participació de pacients, familiars i professionals sanitaris i s’emprarà l’observació directa, l’entrevista, l’enquesta i les mètriques de rendiment.

Els dispositius coneguts fins ara presenten problemes de confort i de segellament, per la qual cosa se'n produeixen fugues a causa d'una mala estanquitat, falta d'ajust i fixació. El dispositiu que es testarà és senzill, econòmic, no invasiu i reutilitzable. No és necessari deixar-lo col·locat perquè només s'usa en el moment de la micció; és configurable per a diverses talles i ajustable a qualsevol dispositiu de recollida; és aplicable a diverses patologies i està pensat específicament per a l’anatomia femenina.

Peça Ergomic de l'UJI. / Mediterráneo

En què consisteix?

El dispositiu és senzill, econòmic, no invasiu i reutilitzable. No és necessari deixar-ho col·locat perquè només s'usa en el moment de la micció; és configurable per a diversos tallajes i ajustable a qualsevol dispositiu de recollida; i és aplicable a diverses patologies. «La forma final obtinguda, explica Gual, ha estat la conseqüència d'un procés de refinament geomètric sobre la base dels resultats obtinguts amb una sèrie de prototips realitzats en laboratori mitjançant fabricació additiva». Està validat a escala experimental a l'entorn de laboratori i cerca el seu desenvolupament i adaptació a aplicacions concretes mitjançant acords específics.

Personal investigador del grup DIESIS (Recerca en estadística aplicada, disseny de producte i salut) de l’UJI i el Grup d’Innovació en Infermeria del Departament de Salut d’Alcoi i Xàtiva-Ontinyent (GEQUO), associat a Fisabio, havia desenvolupat aquest dispositiu en el marc del programa UniSalut amb el finançament del subprograma UJISABIO de col·laboració entre Fisabio i la universitat pública de Castelló. Actualment està finançat per UJI.>LAB Impuls (2024) de valorització i transferència de resultats d'investigació.

Doctorat industrial

El Doctorat Industrial (https://doctoratindustrial.uji.es/) té com a finalitat estimular la participació de les empreses i les institucions en la formació del personal investigador, així com afavorir la transferència de coneixement de la universitat en l'entorn socioeconòmic. Pot desenvolupar-se en qualsevol àmbit, des del tecnològic fins a l’humanístic. Actualment, l’Escola de Doctorat de l’UJI compta amb 31 doctorands i doctorandes actius que opten a la menció industrial; fins ara s’han fet 42 projectes per a tesis amb menció industrial (11 ja finalitzats) i hi han participat un total de 38 empreses o administracions i 33 grups de recerca de l’UJI.

La realització d’un doctorat amb menció industrial té com a avantatges per a l’alumnat la participació en un projecte d’R+D+I d’aplicació real amb un contracte que els aporta experiència laboral i la supervisió de professionals, alhora que tenen l’oportunitat de treballar amb equipament científic a la universitat. A més, compten amb l’opció d’obtenir finançament per a la matrícula, l’assistència a congressos o estades de recerca.

A les empreses, els permet desenvolupar un projecte de recerca estratègic aprofitant el treball col·laboratiu amb el personal acadèmic investigador. També els dona accés a equipament, infraestructures i coneixement d’alt nivell, i augmenta la seua capacitat per a atraure personal amb altes capacitats que contribueix a millorar la competitivitat de l’empresa. I en termes econòmics, els obri noves oportunitats per a accedir a finançament públic.