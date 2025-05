Néstor Aparicio (UJI): "El riesgo cero a otro apagón no existe"

-Hace apenas unos días, Castellón y España entera, vivió el peor apagón del que se tiene constancia. Como experto, y con la información que se tiene días después del suceso, ¿qué cree que pasó?

-Por los datos que se han ido conociendo, y que habrá que confirmar tras leer los informes oficiales, en un momento del día con un porcentaje de generación no controlable muy elevado, principalmente fotovoltaica, se produjeron tres perturbaciones en corto intervalo de tiempo, que provocaron la desconexión de un gran número de generadores. Por tanto, hay que determinar tres cosas. La primera es el origen inicial de las perturbaciones: si se trató de fallos de algún generador o de una mala operación de la red. La segunda es por qué las perturbaciones provocan la desconexión de tanta generación: una mala configuración o un mal funcionamiento de las protecciones. Y la tercera es ver si un sistema con más generación convencional que aporta inercia hubiera resistido a las perturbaciones iniciales.

Néstor Aparicio es profesor de Ingeniería Eléctrica en la UJI-. / Gabriel Utiel

-¿A qué se debe que se extendiera por toda la Península e incluso llegara a Francia?

-Se produjo un fallo en cascada que es bastante común en este tipo de eventos. Cuando hay una perturbación que provoca la desconexión de un generador, dicha desconexión provoca otra perturbación que puede causar la desconexión de otros generadores. Si no se logra aislar el problema y compensar adecuadamente la desconexión de generación con la desconexión de consumos, se llega al cero, como sucedió en todo el sistema ibérico. Al llegar a Francia, se desconectaron las interconexiones para que el problema no se propagara por su sistema eléctrico. Dicha desconexión agravó el incidente.

-Diversificar los tipos de energías, ¿es positivo o negativo?

-A diferencia de la primera pregunta, la respuesta de esta pregunta es fácil y se encuentra en la sabiduría popular. Es positivo porque no conviene poner todos los huevos en la misma cesta.

-Se hablaba que el origen estaba en las fotovoltaicas, ¿se están implantando bien?

-En la fotovoltaica hay que distinguir entre dos tipos de instalaciones. Las de autoconsumo, ubicadas en techos de edificaciones de viviendas, comerciales o industriales, que en general se están implantando bien, puesto que están ubicadas donde hay demanda de electricidad y ya existe una red eléctrica preparada para transportar potencia. Y por otro lado están las que son únicamente de generación, ubicadas en suelo, que ocupan grandes extensiones con poca densidad de población y en las que la red eléctrica muchas veces no es tan fuerte. Esto ya ha provocado problemas a las compañías distribuidoras, principalmente de sobretensión. Históricamente, la generación fotovoltaica solo se encargaba de inyectar la máxima potencia posible a una red que habían creado los generadores convencionales —funcionamiento grid following—. Y al haber una perturbación, se les permitía desconectarse porque los convertidores electrónicos que utilizan —inversores— son más sensibles y porque había capacidad suficiente en los generadores convencionales, que permanecían conectados al no tener electrónica, para suplir la pérdida de generación no controlable. En un sistema con un porcentaje tan elevado de generación fotovoltaica esto no puede seguir siendo así. Los inversores deben ser capaces de soportar perturbaciones de mayor magnitud y cambiar su configuración para ser capaces de crear la red —funcionamiento grid forming—. Este cambio ya se ha ido realizando, pero seguro que se va a acelerar tras el apagón. Al igual que la instalación de baterías junto a las grandes plantas fotovoltaicas.

-Este incidente ¿cree que puede ser una excusa para boicotear el avance de la energía verde?

-Es la excusa que van a utilizar algunos grupos de interés para tratar de boicotearlo, pero no lo van a lograr porque es imparable. Son las más baratas, no implican emisiones directas de CO2 y, una vez instaladas, te garantizan la independencia energética.

-Para despejar dudas a la ciudadanía, como experto, ¿cuál es la energía más segura?

No existe la tecnología que no haya fallado alguna vez y que no tenga contras. Si la hubiera, habría consenso y sería la única utilizada. Lo importante es tener un mix energético diversificado.

-Mejorar la red eléctrica estatal, ¿repercutirá en la factura?

-Mejorar la red eléctrica no es algo sencillo, porque tiene mucha oposición. Sin ir más lejos, en nuestra provincia ha habido protestas en contra de la MAT, que se quiere construir debido al aumento de la generación renovable. Y con Francia sucede lo mismo, se niega a aumentar las interconexiones, que son de gran ayuda para evitar apagones. Lo que sí que va a repercutir en la factura y ya lo está haciendo es que desde el apagón se ha reducido el porcentaje de generación fotovoltaica en el mercado y se ha sustituido por tecnologías más caras.

-¿Qué opina de prolongar la vida a las nucleares? Muchas voces están ahora a la defensa de esta energía.

-Ahora se oyen muchas voces que defienden prolongarlas, mientras que después de Fukushima había muchas voces que defendían cerrarlas. Al igual que sucede con otros temas de interés general, se ha polarizado políticamente, en vez de analizarlo desde un punto de vista técnico y de sostenibilidad. El prolongarlas se defiende desde argumentos muy claros: no tiene emisiones directas de CO2, se trata de infraestructuras ya realizadas que se quieren amortizar más aún, y que es generación convencional y por tanto, controlable y que aporta inercia. Sin embargo, tiene muchos inconvenientes. Los residuos es uno que ningún gobierno ha sabido afrontar. Se iba a hacer un almacenamiento centralizado que al final se desechó. Sucede como con el desmantelamiento, el fondo actual disponible no da para desmantelar todas las centrales actuales. Todavía no ha habido nadie que le haya puesto el cascabel al gato en esos asuntos. El uranio también se agotará en unos años y se tiene que importar, en muchos casos de países sin suficientes garantías. Hace un par de años, los golpistas de Níger, que es país productor, rompieron con Francia para aliarse con Rusia. Por tanto, es una energía que hay que ir sustituyendo.

-¿Por què?

-Porque aunque se pueda alargar su vida más o menos, las centrales tienen los años que tienen y en España no hay debate sobre construir nuevas. Si eso se tiene que hacer y ahora se tiene la capacidad de hacerlo con energías renovables, pues por qué no hacerlo ya. Se debe incrementar el almacenamiento en baterías y si se quiere compensar la pérdida de generación convencional e inercia, pues sustituirla por hidráulica o conectar volantes de inercia, que podrían ser generadores convencionales que no estén en uso que se alimentan de electricidad renovable para funcionar como compensadores.

-¿Se puede evitar otro apagón?

El riesgo cero no existe. Lo que se puede hacer es tomar medidas para minimizar las posibilidades de que ocurra y aprender de lo suceda en otros apagones que se produzcan en cualquier lugar para mejorar esas medidas.