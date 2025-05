Compromís porta a la Diputació el presumpte assetjament al personal de l’Hospital Provincial de Castelló

El Grup Compromís a la Diputació de Castelló ha registrat una proposta que es debatrà al proper Ple de maig per condemnar les accions repressives i judicials que, segons denuncien, està duent a terme la direcció del Consorci Hospitalari Provincial contra diversos treballadors i treballadores del centre, així com representants sindicals de CCOO i UGT.

El portaveu de Compromís, David Guardiola, ha denunciat que “la direcció del centre ha interposat per segona vegada una denúncia penal per una acció simbòlica i pacífica com va ser col·locar cartells amb el lema ‘Mazón dimissió’ en un arbre de Nadal dins del recinte hospitalari”. La primera denúncia ja fou arxivada pel jutjat número 5 de Castelló per falta de fonament.

Des de Compromís alerten que “ens trobem davant d’un cas clar de persecució ideològica i repressió sindical”, i recorden que aquestes accions es produeixen en un context de “deteriorament de la qualitat assistencial del centre”, amb retards de fins a sis mesos en mamografies oncològiques i la falta de determinats especialistes mèdics.

La proposta de resolució que es presentarà en el Ple inclou l'exigència de retirar les accions judicials desproporcionades contra el personal i que la direcció del Consorci centre els seus esforços a millorar la qualitat del servei sanitari; així com el suport als treballadors i treballadores afectats i a les organitzacions sindicals.

En el mateix sentit, el portaveu a l’Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, anuncia que el Grup Municipal presentarà aquesta proposta en forma de Declaració institucional, perquè “volem una institució transparent, democràtica i centrada en les persones, no una direcció que utilitze la por i la judicialització com a eina per silenciar les crítiques”, ha defensat.