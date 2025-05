L'UJI estrena el primer edifici universitari de la Comunitat amb la màxima certificació de sostenibilitat

L'UJI ha inaugurat aquest dijous el primer edifici universitari de la Comunitat en rebre la màxima catalogació de sostenibilitat amb 5 fulles verdes. Un edifici d'investigació que ha suposat una inversió de 11,7 milions d'euros, finançats per la Universitat Jaume I i la Generalitat valenciana, amb fons de la Unió Europea. La rectora de l'UJI, Eva Alcón, destacà que cal fer avançar el coneixement i desenvolupar una investigació de qualitat i per això cal estar ben finançats per a fer-la arribar a la societat i atraure i retindre el talent.

A la inauguració han estat presents a banda de la rectora, el director general de Ciència i Investigació, Rafael Sebastián; l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco; el president del Consell Social, Sebastián Pla, a més d’altres autoritats, representants del teixit social i productiu i de la comunitat científica.

El director general de Ciència i Investigació ha ressaltat que hi havia una necessitat imperiosa de crear nous espais on els grups d'investigació que estan creixent de forma considerable puguen desenvolupar tota la seua activitat i aquesta n'és una mostra real de la capacitat de l'UJI per a crear aquest tipus d'espais i executar-los. Va destacar la diligència de l'UJI en la utilització dels recursos que la Generalitat va fer disponibles. "Seguirem apostant per l'UJI en un futur, tenim de fet projectes en marxa per a seguir ampliant aquests tipus d'infraestructures que seran probablement realitat en el 2025 i 2026. "Aquest tipus d'infraestructures són fonamentals, perquè estem tractant d'activar la concentració de talent --tenim el Pla GenT i un nou programa VaIEr per a atraure a investigadors de referència científica de tot arreu del món a la Comunitat. Si més no, si no tenim infraestructures, tant edificis com equipament científic que l'acompanyen és molt difícil convéncer persones d'aquest perfil que deixen els països on es troben i es traslladen a la Comunitat a fer investigació. "Seguirem apostant per l'atracció de talent i a partir d'aquest any també la convocatòria per a finançar equipament científic, perquè necessitem que aquests tipus d'infraestructures estiguen equipades de l'equipament més punter", va destacar.

Ampliació del CIRTESU

Per la seua banda, la rectora, Eva Alcón, va destacar el compromís per una investigació que es fa al campus arribe a tota la societat i tinga un impacte social; per això han apostat de forma decidida per la transferència de coneixement i innovació. Per això l'UJI va demanar la Generalitat una línia pressupostària per a la construcció d'infraestructures d'I+D+i que foren punteres, d'excel·lència i l'any 2020, quan la pandèmia va demostrar la importància de la ciència per a resoldre els problemes de la societat. Per això ha agraït la sensibilitat del Govern valencià que en aquell moment va respondre amb una convocatòria oberta adreçada a les universitats públiques per a poder crear aquestes infraestructures de suport a la investigació. Ha agraït a les exconselleres Carolina Pascual i Josefina Bueno per apostar per fomentar la investigació en ciència i tecnologia i també a José Antonio Rovira per mantindre aquestes convocatòries, el que ens permetrà fer una ampliació del Centre d'Innovació i Investigació en Robòtica i Tecnologia Subacuàtica (CIRTESU).

Demanda de més finançament

La rectora ha manifestat que la necessitat de seguir confiant en la ciència continua encara vigent. "Els reptes globals que estem vivint requereixen respostes que tinguen el seu fonament en l'evidència científica i estimular la confiança en la ciència li correspon a l'acció política, que s'ha de plasmar en destinar recursos públics suficients. Sempre diem les rectores i rectors que els fons públics no han de ser un caprici, han de ser la garantia per a una recerca independent, sòlida i estable". No obstant, aixó apuntà que la confiança també depén de les universitats, i ho fem quan demostren que som capaços de multiplicar la inversió que rebem. Va ficar per exemple que les universitats valencianes han aconseguit atraure a la Comunitat una inversió de 115 milions d'euros dins dels programes d'investigació i recerca de la UE, que suposa el 34% del total: "És a dir, u de cada tres euros de la captació del fons per a la investigació i la innovació es consegueix a través del sistema universitari valencià".

Aplicacions de la recerca feta en l'UJI

També ha fet referència la rectora ha fet valdre l'activitat de recerca i innovació de l'UJI a través de l’Institut de Materials Avançats (INAM) i l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT), que tenen seu en aquest edifici. "De fet, en aquest edifici es desplegaran projectes amb una inversió anual mitjana de 4,6 milions. L'INAM treballarà en l'àmbit de materials avançats i INIT en tecnologies de la imatge. Les seues línies d'investigació són capdavanteres, urgents per a respondre els reptes que tenim com a societat en àmbits com l'energia, les ceràmiques funcionals, la inteligència artificial i les aplicacions en tecnologies d'imatge per a la medicina, entre altres. A més ho faran amb projecció internacional gràcies a la col·laboració que tenen els seus investigadors amb altres centres de recerca de diversos països. També destaquen per la seua transferència de coneixement al sector productiu i a tota la societat".

L'edifici

La rectora també s'ha dirigit al personal investigador encapçalat per la directora de l’INAM, Elena Mas, i el vicedirector de l’INIT, Joaquín Huerta. "Ja sé que el trasllat dels laboratoris no ha estat fàcil, com passe en tots els trasllats, i esteu en procés d'adaptació, però estic convençuda que aquesta infraestructura ajudarà encara més a amplificar el potencial investigador dels vostres instituts", digué Alcón, qui va agrair a Becsa que ha contribuït a fer realitat aquest edifici, que té 5.000 metres quadrats de nous laboratoris i espais per a la recerca i la transferència científica. Juntament amb els altres dos mòduls ja existents, també dedicats a la investigació i els serveis que hi donen suport, generen un complex d’investigació multidisciplinària. En acabar la inauguració, s'ha fet una visita guiada per les instal·lacions.