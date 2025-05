L'UJI ha inaugurat aquest dijous el primer edifici universitari de la Comunitat en rebre la màxima catalogació de sostenibilitat amb 5 fulles verdes. Un edifici d'investigació que ha suposat una inversió de 11,7 milions d'euros, finançats per la Universitat Jaume I i la Generalitat valenciana, amb fons de la Unió Europea. La rectora de l'UJI, Eva Alcón, destacà que cal fer avançar el coneixement i desenvolupar una investigació de qualitat i per això cal estar ben finançats per a fer-la arribar a la societat i atraure i retindre el talent.

A la inauguració han estat presents a banda de la rectora, el director general de Ciència i Investigació, Rafael Sebastián; l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco; el president del Consell Social, Sebastián Pla, a més d’altres autoritats, representants del teixit social i productiu i de la comunitat científica.