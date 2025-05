Diverses concentracions a les portes de centres educatius convocades per la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic han dit "no a la paralització del Pla Edificant". A les protestes, en el cas de la realitzada front al CEIP Bisbe Climent de Castelló, han participat també representants del PSPV i Compromís. Mentre, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha negat la paralització de l'Edificant.

Les entitats que configuren este col·lectiu han expressat "tot el suport a les primeres comunitats educatives i ajuntaments que es mobilitzen per a exigir les obres en els centres educatius paralitzades per la Conselleria d'Educació".

L'objectiu de les concentracions, explica la plataforma en un comunicat, és "exigir al govern valencià que recupere tota la inversió del Pla Edificant, que no deixe caure els projectes com està fent i que no retalle els pressupostos assignats a millorar les infraestructures educatives".

A més, reclamen que "complisca els compromisos en inversions educatives que estaven projectades i que tampoc està portant avant".

Resposta de Conselleria

Per la seua banda, el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha negat que s'haja "paralitzat cap obra" del pla *Edificant de construcció de centres educatius i ha precisat que s'ha demanat informació a ajuntaments sobre actuacions delegades amb la finalitat de "evitar bloquejos", al mateix temps que ha defés que el seu departament actua "sense mirar el color polític" enfront d'un *Botànic "expert" a "tindre diners parats sense utilitzar" i que només va executar un 23 per cent d'este programa en dos legislatures.

Durant una interpel·lació del diputat del PSPV José Luis Lorenz en el ple de Les Corts este dijous, Rovira ha enlletgit al socialista que "tinga valor" per a preguntar per infraestructures educatives després de huit anys de gestió del *Botànic i li ha retret que no tinga "cap vergonya" després que, quan "sabien que havien perdut les eleccions" autonòmiques de 2023, i governant "en funcions", comprometeren 15 obres en localitats "on continuaven governant". "I parla de color polític?", li ha preguntat.

El conseller ha acusat el PSPV de "mentir" sobre les cartes enviades des de la Conselleria d'Educació als ajuntaments sobre les obres del pla *Edificant i ha defés que el seu departament actua "sense mirar el color polític" dels consistoris. Dit això, ha especificat que el que s'ha fet és remetre escrits als ajuntaments "que des de fa més d'un any no havien penjat cap novetat" en la plataforma del programa perquè "es pose al dia i ens diga si seguixen interessats en eixa obra o no". En concret, ha apuntat que s'han detectat 66 actuacions.

"Perquè el que volem és avançar, i avançar no és tindre els diners bloquejats en unes obres que no sabem si l'ajuntament té desig d'executar o no, perquè des de fa més d'un any no tenim cap comunicació. I això ho hem fet amb ajuntaments del PSPV, però també amb ajuntaments del PP. Perquè nosaltres vam governar per a tots", ha reivindicat.