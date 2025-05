El PSPV de Castelló denuncia que amb el "caos" de Mazón la llista per vore el metge és de 16 dies

El PSPV-PSOE de Castelló ha alertat aquest dijous que “la greu situació” que travessa la sanitat pública a la província “fa que hi haja municipis on és impossible aconseguir cita en atenció primària en menys de dues setmanes”. El portaveu socialistes de Sanitat a les Corts, Rafa Simó, ha qualificat aquests terminis “d’inacceptables” i ha assenyalat Mazón i Gómez com a “responsables de fer absolutament res per a taponar l’hemorràgia assistencial que pateix la sanitat pública castellonenca”.

Entre els exemples que ha citat el diputat figuren Borriana, amb 16 dies d’espera per a una visita mèdica; Almassora i Castelló de la Plana, amb 14; Vila-real amb 15; Benicàssim amb 13 i Orpesa amb 12. “Quan una persona demana hora al seu metge de família, generalment, és perquè necessita ser atés al moment, no perquè la vegen als quinze dies”, ha manifestat Simó, qui ha explicat que “amb aquests temps d’espera, les persones acaben acudint a urgències als hospitals, col·lapsant així les urgències.

Dades "aterradores"

El dirigent socialista ha advertit que aquestes dades són “realment aterradores” i que anticipen un estiu “caòtic”. “Si la situació és complicada al mes de maig, res ens fa creure que millore en els pròxims mesos d’estiu, quan el Consell ens té acostumats a abaixar la persiana dels centres de salut amb l’excusa de les vacances, sense reforços ni cobertures per a les baixes”.

Espera quirúrgica als hospitals

Aquesta situació, no obstant això, no només es redueix als centres de salut. I és que als hospitals la situació no és molt millor. En aquest sentit, el portaveu socialista ha afirmat que “la sanitat està molt pitjor ara que fa dos anys” i ha recordat que, molt malgrat els castellonencs, l'Hospital General lidera el rànquing de llistes d'espera quirúrgiques de tota la Comunitat Valenciana.

“Van arribar al govern prometent un canvi i solucions i només han demostrat que no té ni idea de gestionar, ni les emergències, ni l’educació ni la sanitat pública. Cap pla, cap promesa, totes les paraules se les ha emportat el vent”. “Mentrestant, a les persones que necessiten d’assistència hospitalària acaben abocades a recórrer a la sanitat privada si poden permetre-se-ho”. El diputat castellonenc ha conclòs afirmant que “la pitjor desigualtat que pot existir és la desigualtat sanitària, i és precisament això al que ens està portant el model del PP”.