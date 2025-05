Sindicats critiquen la negativa de Conselleria a debatre el model de calendari escolar

El sindicat STEPV denuncia la negativa de la Conselleria d'Educació a debatre sobre el calendari escolar del curs 2025/26 en un grup de treball. El sindicat ha lamentat la negativa a debatre models de calendaris escolars racionals, basats en criteris pedagògics però des del consens i reprendre la discussió sobre la implantació de models de calendaris alternatius. Segons ha indicat, altres organitzacions sindicals també s'han mostrat partidaris del debat. "Malauradament la Conselleria evita entrar a debatre cap mena de canvi tot i que en última instància són els responsables de legislar i negociar sobre aquest tema", assenyalen.

STEPV no entén la raó de la convocatòria d'un grup de treball si realment en aquests no es pot debatre ni treballar cap classe de model ni canvi substancial, a més, en aspectes que afecten directament les condicions laborals del professorat i sobre els quals els sindicats tenim legitimitat negociadora. "Valorem els grups de treball com fòrums on debatre, consensuar i plantejar alternatives per a ser estudiades i que puguen arribar o no després a negociar-se en Meses Sectorials", ha defensat l'STEPV. "Hui no ha estat així, la finalitat ha estat indicar data d'inici i finalització segons etapes però sobre el model actual", lamenten.

Retardar a l'1 d'octubre l'inici del curs de l'EOI

El sindicat ha demantat retardar el començament dels ensenyaments post-obligatoris, com és el cas de les EOI, començant l'1 d'octubre, i donant temps a la realització de les Proves Unificades de Certificació i al procediment de matrícula, acabant a finals de maig per poder convocar les PUC de juny.

Tanmateix, en FP s'ha proposat retardar el començament de curs el 25 de setembre i finalitzar a finals de maig, perquè l'alumnat d'FP puga presentar-se a les PAU.

També s'ha demanat des del sindicat ajustar el calendari de Conservatori al 18 de setembre i finalitzar el 12 de juny.

Per a la resta d'etapes, ha defensat com a mínim començar a partir de l'11 de setembre.