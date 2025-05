Morant promete recibir a víctimas de la dana en su primer acto si es presidenta

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha comprometido este sábado a que su primer acto institucional si logra convertirse en presidenta de la Generalitat sea recibir a las víctimas de la dana.

Así lo ha asegurado durante su asistencia a la apertura del congreso comarcal de la Plana Baixa, que ha tenido lugar en la Vall d’Uixó, defendiendo que “frente a la miseria de un Partido Popular y de Vox que insultan a las víctimas, frente a la miseria de un presidente del Consell que no ha sido capaz de recibir a las víctimas, yo cuando sea presidenta de la Generalitat lo primero que haré será convocar a las víctimas de la dana al Palau”.

"Repararemos el daño"

“Repararemos el daño hecho a las víctimas de la gestión del PP en la dana y devolveremos la dignidad de la institución de la Generalitat Valenciana, que está fallando a sus ciudadanos”, ha añadido Morant.

La líder de los socialistas valencianos ha insistido además en la petición de la convocatoria de elecciones anticipadas al actual president, Carlos Mazón: “Podía haber dimitido, pero no lo ha hecho. Ya no nos vale que el señor Feijóo sustituya a Mazón por otro. Podían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Ya no nos vale un Consell inútil”, ha aseverado, considerando entonces que “la única solución y lo que quieren los valencianos es que se convoquen unas elecciones y poder elegir un Consell decente que garantice un futuro”.

Queja de Pradas

Asimismo, sobre la queja presentada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas por la instrucción de la jueza que investiga la gestión de la DANA, ha valorado que este movimiento “es una indecencia política absoluta”. “Tenemos que recordar que la señora Pradas está siendo juzgada porque se dedicaba a la política y porque era la consellera, que ha llegado a admitir en el juzgado que no sabía qué tenía que hacer esa tarde, mientras la gente se moría”, ha afirmado Morant.

Por otra parte, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha calificado que la publicación de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos es una “violación de la intimidad” con “la intencionalidad de hacerle daño”.