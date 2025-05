Compromís reclama que el valencià siga la llengua vehicular d’À Punt a la Diputació de Castelló

El grup de Compromís a la Diputació de Castelló ha registrat una moció per al pròxim Ple en què es reclama que el valencià siga la llengua vehicular de la radiotelevisió pública valenciana, À Punt. Amb aquesta iniciativa, Compromís vol reforçar el compromís institucional amb la normalització i promoció del valencià, especialment en un àmbit tan estratègic com és el dels mitjans de comunicació públics.

Maria Fajardo, diputada provincial, explica: “À Punt, com a servei públic autonòmic, té la responsabilitat de garantir l’ús del valencià en la producció i difusió dels seus continguts audiovisuals”. De fet, l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia reconeix el valencià com la llengua pròpia del País Valencià i obliga les institucions públiques a fomentar-ne l’ús i la difusió.

“La llengua és una eina de cohesió social, d’identitat col·lectiva i de justícia lingüística. Per això, considerem que els mitjans de comunicació de titularitat pública han de ser exemplars en l’ús del valencià, oferint una programació de qualitat que reflectisca la diversitat cultural i lingüística del nostre poble”, han defensat.

La moció també fa referència a la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que subratlla la importància de normalitzar i dignificar l’ús del valencià, així com a les obligacions dels poders públics en aquest sentit.

Per tot això, Compromís insta la Diputació de Castelló a dirigir-se a Les Corts, al Consell i al Consell d’Administració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per tal que es garantisca que el valencià siga la llengua vehicular dels continguts i produccions d’À Punt.

“Cal reforçar les eines que tenim per protegir la nostra llengua i assegurar la seua presència en tots els àmbits de la vida pública. À Punt ha de ser un referent en la promoció del valencià i no podem permetre que es diluisca el seu paper com a mitjà al servei de la nostra cultura i la nostra llengua”, conclou Fajardo.