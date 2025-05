¿Cuándo debería comenzar el curso en Castellón? Sindicatos y familias discrepan

¿Cuándo debería comenzar el curso 2025/26? Por ahora padres y profesores discrepan en las fechas. Mientras que los sindicatos docentes plantean empezar el curso más tarde (el año pasado fue el 9 de septiembre) las familias son más reacias a retrasarlo.

La propuesta sindical

Desde el sindicato mayoritario (STEPV) abogan por que la Escuela Oficial de Idiomas comience el 1 de octubre, en Formación Profesional el 25 de septiembre, el Conservatorio el 18 y el resto de etapas el 11 de septiembre.

Mientras, CCOO defiende comenzar el 15 de septiembre tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria. ¿Cómo argumentan su propuesta? En las altas temperaturas que hacen a inicios de septiembre y en que las condiciones de las infraestructuras escolares no ayudan a controlar las temperaturas. Además, argumentan que se ha de retrasar al máximo posible el inicio de las clases para dar tiempo a poner en marcha el curso y que la Conselleria tenga tiempo de dotar a los centros de todo el profesorado necesario con las adjudicaciones de inicio de curso.

Mientras, desde UGT abogan por que sea entre el 10 y 16 de septiembre, ya que permitiría una mejor preparación de los centros y plantillas y por las condiciones climáticas.

Los padres opinan

En concreto, el presidente de la FAMPA Castelló Penyagolosa, Pep Albiol, señala que «nuestra propuesta es que comience entre el 8-10 de septiembre, no más allá. Mejor el 8 o el 9 que no el 11, es la propuesta que llevaremos, en la línea de lo que siempre hemos considerado». Asimismo, Albiol apuesta por que comiencen todos los ciclos a la vez, ya que considera que el que los distintos niveles empiecen y acaben en días diferentes no beneficia a nadie: ni facilita la conciliación ni es demasiado práctico. El representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos de la escuela pública apunta, respecto a la organización, que «entendemos que tienen que haber unos días a principio de septiembre para preparar el curso (cubrir vacantes, jubilaciones). Puede que una semana sea suficiente para solventar este tipo de problemas». Entiende que habrá quien objete que el empezar unos días después de septiembre deriva en problemas de conciliación, pero reconoce que estos existen todo el año, no se solventan en esos días.

Educación

Por su parte Conselleria señala que esta próxima semana se va a negociar las fechas definitivas del calendario escolar del curso 2025-2026. De hecho, ya se ha convocado una mesa de padres.

¿Un calendario más racional?

Por otro lado, los sindicatos se han mostrado dispuestos a poner sobre la mesa modelos de calendario más racionales, basados en criterios pedagógicos pero desde el consenso. Los padres se muestran dispuestos a dialogar. No obstante, el presidente de FAMPA señala que la escuela no debe ser una isla en el conjunto de la sociedad y esto debe abordarse con otros sectores y administraciones. «Pensamos que el calendario escolar requiere una adaptación a los modelos actuales de familia, laborales y de vida, que no tienen nada que ver con el de hace 50-60 años», observa.

¿Semestral con semanas blancas?

UGT propone un modelo bimestral con semanas blancas similar al que ya se aplica en Cantabria como alternativa a los actuales trimestres, desiguales y descompensados. A su juicio, ello mejoraría el rendimiento del alumnado y la organización de los centros.

El presidente de la Fampa, por contra, apunta que habría que estudiarlo pero no hay demasiado consenso sobre su efectividad. Aun así es partidario de poner las propuestas en común. «Puede ser difícil, pero estamos dispuestos a hablarlo», abunda.

Desde la Conselleria de Educación apuntan que ese cambio debería plantearse en el órgano pertinente, que en este caso es el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana en busca del máximo consenso, donde además están representados todos los miembros de la comunidad educativa.