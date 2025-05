Sumar pide vetar festivales del fondo KKR, organizador del Arenal y el FIB

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó ayer que el fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) «no es bienvenido» en España y admitió que le preocupa su «penetración» en festivales de música españoles, como son el Arenal Sound de Burriana o el FIB de Benicàssim, ante su supuesta participación en la promoción inmobiliaria en territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina.

Sumar ha registrado en el Congreso una iniciativa para que el Gobierno exprese su opinión e instando a que el Ejecutivo central, del que forma parte, dé instrucciones a las distintas Delegaciones del Gobierno para que no autoricen la celebración de estos festivales, entre los que están el Viña Rock o el Sónar además los dos castellonenses mencionados anteriormente.

Urtasun, en declaraciones a los periodistas recogidas por Efe, defendió ayer que fondos de inversión y de capital que «participan en la expansión de los asentamientos ilegales» en Palestina, como es el caso a su entender de KKR, «no son bienvenidos en España y no son bienvenidos a la cultura española». «La cultura en nuestro país no quiere, no va a participar de la expansión de los asentamientos ilegales», advirtió.

En este sentido, Urtasun resaltó que su presencia «ya está teniendo afectaciones» porque «evidentemente» hay algunos artistas que han decidido cancelar su participación por la presencia de KKR. «Soy perfectamente consciente de ello y aquí lo que es muy importante es que, desde las instituciones, tratemos de garantizar que la cultura no se vea manchada por la participación de este tipo de fondos», subrayó.

Sectores estratégicos

Según el ministro, se tienen que establecer medidas para que fondos que participan «de una medida que es completamente ilegal» como la expansión de los «asentamientos ilegales» en Palestina «no puedan entrar en el mercado único europeo, ni en la cultura, ni en la energía ni en ningún otro sector».

«Hace muchos años que denunciamos y que trabajamos para que todas aquellas empresas que tienen actividad económica en los asentamientos ilegales en Palestina no puedan tener una actividad normalizada dentro del mercado único de la Unión Europea», recordó. Por este motivo, el ministro de Cultura insistió en pedir la «suspensión inmediata» del acuerdo comercial entre la UE e Israel, para evitar que este tipo de fondos puedan expandirse en «sectores estratégicos» como la cultura, la industria o la energía.

Uno de los eventos afectados, el Sónar de Barcelona, se pronunció esta semana. «Siempre hemos trabajado y trabajaremos con la premisa de favorecer el respeto por los derechos humanos universales. El festival condena firmemente toda violencia», dicen.