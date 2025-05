Mediterráneo y BBVA abordan los retos para la regeneración del sector rural

El sector agroalimentario es, actualmente, un sector clave con un gran impacto económico, social y medioambiental. No obstante, se trata de un espacio estratégico que está en continua transformación para afrontar los nuevos retos del siglo XXI. Y uno de estos desafíos a los que se enfrentan quienes deciden emprender en este sector es el de la rentabilidad. Así quedó plasmado por parte de los expertos que el pasado miércoles participaron en las jornadas ReGeneración del sector agroalimentario: emprender en el medio rural organizadas por el periódico Mediterráneo y BBVA.

Intervención de los participantes durante la mesa redonda. / Gabriel Utiel

El encuentro, que tuvo lugar el pasado miércoles en la sede central de la entidad, fue inaugurada por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervinieron como ponentes el responsable Agro de BBVA en la Territorial Este, Pablo Mas, el técnico de la Dirección General de la PAC de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Juan José Lliso, y el responsable territorial de Saeca en la Comunitat Valenciana y región de Murcia, Elías Caicoya. Además, se contó con los testimonios de la empresaria ganadera y gerente del centro de recría Cowvet, Rosalía Uría, y el emprendedor y agricultor Aitor Peirats.

Producción de alta calidad

Todos ellos coincidieron en que se trata de un sector muy productivo y de muy alta calidad y la necesidad de dar un valor empresarial a esta producción para que sea rentable. Además, se abordaron otros aspectos como la digitalización, el emprendedurismo, la legislación cambiante, la sostenibilidad, la formación y la irrupción de la inteligencia artificial.

El director de Mediterráneo, Ángel Báez. / Gabriel Utiel

En su intervención, Báez señaló que, según un informe de la Comisión Europea, el sector agroalimentario generó un valor añadido de 900.000 millones de euros y dio empleo a, aproximadamente, 30 millones de personas en toda la Unión Europea. Sin embargo, «el relevo generacional sigue siendo uno de sus grandes desafíos ya que, según el mismo informe, solo el 12% de los agricultores en la Unión Europea tiene menos de 40 años», añadió.

Relevo generacional

Ciertamente, los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria se enfrentan a importantes retos. En concreto, Báez señaló la necesidad de realizar grandes inversiones en maquinaria, ganado e instalaciones y las dificultades para acceder a la tierra y a los derechos de subvención. «Además, la creciente digitalización y tecnificación del sector, junto con unas exigencias medioambientales cada vez mayores, hacen que la formación constante y especializada sea indispensable, aunque no siempre es de fácil acceso», apostilló.

De esta manera, la jornada sirvió para reflexionar sobre estos desafíos y, sobre todo, explorar sobre cómo se puede facilitar la incorporación de los jóvenes al sector agroalimentario.

Pablo Mas: «El acompañamiento experto y la cercanía son claves»

El responsable Agro de BBVA en la Territorial Este, Pablo Mas, expuso que desde la entidad «estamos para acompañar con un equipo experto a quienes quieran adentrarse en el sector de la agroalimentación, desde la cercanía y con el respaldo de ser un banco global con la escala suficiente para ofrecer el conocimiento y las soluciones necesarias». Mas señaló que «esa escala y esa globalidad son clave para hacer frente a una inversión creciente en tecnología, que nos permite plantear a este sector una propuesta de valor que impulsa la innovación sin perder la cercanía».

El responsable Agro de BBVA en la Territorial Este, Pablo Mas. / Gabriel Utiel

El responsable Agro de BBVA explicó que el principal objetivo de la entidad es «ayudar a las pymes y al emprendedor, sobre todo, al inicio del proyecto y, para ello, facilitamos el acceso al crédito ya que para el emprendedor es muy difícil afrontarlo con fondos propios». Además, el BBVA dispone del Plan Cooperativa a través del cual se facilita la financiación específica en momentos determinados.

El principal objetivo de la entidad es ayudar a las pymes y al emprendedor, sobre todo, al inicio del proyecto Pablo Mas — Responsable Agro de BBVA en la Territorial Este

«También facilitamos que reciban las subvenciones de manera anticipada y disponemos de un gestor con conocimientos agrarios», añadió Mas. Otros servicios que destacó fue la APP de la entidad «con un alto potencial y que facilita cualquier gestión desde cualquier lugar».

Juan José Lliso: «La profesionalización es crucial para la rentabilidad»

El técnico de la Dirección General de la PAC de la Conselleria de Agricultura, Juan José Lliso, destacó que la profesionalización es crucial para la rentabilidad del sector agroalimentario y, para ello, la formación empresarial se postula como un eje prioritario para lograrlo.

«Con la formación profesional conseguimos mejorar la gestión, la ventas, la digitalización y el aprovechamiento de la inteligencia artificial», señaló. En este sentido, la PAC impulsa cursos de formación al respecto y que, el año pasado, participaron 8.000 alumnos en la Comunitat Valenciana.

El director general de la Política Agrícola Común (PAC) de la Conselleria de Agricultura, Juan José Lliso. / Gabriel Utiel

En cuanto a la digitalización, Lliso arrogó datos que evidencia que todavía es un campo en el que se tiene que trabajar más. «El cómputo global de todos los sector nos dice que la digitalización está implantada en un 21% de media y, en el caso del campo, el porcentaje es de un 3,5, lo que le sitúa muy por debajo de la media», apuntó.

Sabemos producir de una manera excelente, solo falta formación específica para mejorar la gestión de la empresa Juan José Lliso — Director general de la Política Agrícola Común (PAC) de la Conselleria de Agricultura

En este contexto, el experto afirmó que la Conselleria está trabajando para lograr el objetivo de la rentabilidad, algo que, dijo, «es totalmente factible». «Sabemos producir de una manera excelente, solo falta formación específica para mejorar la gestión de la empresa y tenemos ejemplos punteros como las cooperativas Benihort y Naturem», concluyó.

Elías caicoya: «Por primera vez hay más clientes jóvenes»

El responsable territorial de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) en la Comunitat Valenciana y región de Murcia, Elías Caicoya, explicó que, por primera vez, la mayoría de los clientes de la línea de inversión agrícola que ofrecen son jóvenes.

El responsable territorial de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) en la Comunitat Valenciana y región de Murcia, Elías Caicoya. / Gabriel Utiel

En concreto, Caicoya apuntó que el 51% de estos clientes «son jóvenes emprendedores muy formados que se incorporan al sector». Es por ello que el experto afirmó que el agroalimentario es un sector «con futuro».

Asimismo, instó a quienes estén pensando en impulsar un proyecto agrícola o ganadero a informarse de todas las ayudas que ofrecen las administraciones públicas, asociaciones y entidades financieras para identificar los ejes estratégicos para posicionarse en el sector. Caicoya también destacó la importancia de apoyarse en expertos.

Rosalía Uría: «El asociacionismo mejora la conciliación»

Rosalía Uría es empresaria ganadera y gerente del centro de cría Cowvet ubicado en Titaguas (Valencia). En su intervención destacó la importancia de las sinergias, «hacer equipo con los compañeros» y el asociacionismo en el sector. «Esto es fundamental y con ello estamos mejorando la calidad de vida y la conciliación de quienes nos dedicamos a esto. Antes era muy común que si te dedicabas a la ganadería no tenías casi vida, pero ahora eso va cambiando».

Rosalía Uría, empresaria ganadera. / Gabriel Utiel

En este sentido, Uría señaló la importancia de este aspecto ya que «la calidad de vida es otro atractivo para que haya más gente interesada en dedicarse a la ganadería o la agricultura».

Asimismo, la empresaria hizo hincapié en la importancia de establecer «un buen plan estratégico» a la hora de impulsar un proyecto de estas características, así como apostar por el bienestar animal.

Aitor Peirats : «Sería importante crear la figura del tutor»

Aitor Peirats es Graduado en Ingeniería Mecánica y, cuando acabó sus estudios y ante la inminente jubilación de su padre (también agricultor), decidió dedicarse al campo. Para ello, tuvo que apostar por la reconversión varietal y la superación del minifundio.

El joven aseguró que en el campo «no hay nada fácil» y propuso la creación de la figura del tutor. «En mí caso he tropezado muchas veces, me he equivocado mucho en cuanto a las plantaciones y ha sido, en gran medida, por desconocimiento. Necesitamos sentirnos acompañados por expertos que nos ayuden en la gestión para minimizar los errores y, con ello, mejorar la rentabilidad», explicó el joven.

Además, Peirats defendió la formación como una cuestión «imprescindible» en cuanto a la gestión empresarial y la digitalización del sector.