«Se necesita neutralidad política, respeto a la ley y una justicia más rápida y mejor dotada»

Eloísa Gómez Santana (Barcelona, 1953), presidenta de la sección Segunda de la Audiencia de Castellón, se jubila tras 47 años de ejercicio. La magistrada, que se incorporó en la transición a una judicatura que era, en ese momento, territorio de hombres, admite que jubilarse después de casi medio siglo impartiendo justicia da vértigo.

--Estudió Derecho, opositó siendo muy joven y entró en la escuela judicial en el año 1978. ¿Tuvo el apoyo de su familia?, ¿cuáles fueron sus destinos profesionales?

--Yo tenía claro que quería estudiar Derecho y fui a la Universidad de València. Solo éramos tres mujeres, una de Madrid, otra de Zaragoza y yo. El resto, todo hombres. También tuve claro que después opositaría y fui muy disciplinada; me lo tomaba como un trabajo. Aprobé con 25 años, en solo 13 meses. Mi padre me animó muchísimo a que estudiara judicatura y estaba muy contento, orgulloso. Toda mi promoción fue íntegra al País Vasco como primer destino. Era una época muy compleja, pero yo estaba en una zona residencial de Getxo; no estaba en el interior, que era un lugar más complicado. Tengo un recuerdo muy agradable de aquella época. De ahí, me fui a Massamagrell (Valencia) y, después, a Vila-real y Castelló. En 1990 ascendí a magistrada y pasé a la Audiencia Provincial, donde llevo 35 años.

--¿Cómo fueron los inicios como jueza en un sector totalmente masculinizado?, ¿sintió alguna vez que la tuvieran menos en cuenta por ser mujer y joven o que tuviera que hacer valer su autoridad?

--En aquella época no había mujeres juezas. Cuando venían los abogados y pedían hablar con su señoría, los hacían pasar a mi despacho y se quedaban muy sorprendidos. Después, ya en la Audiencia, estuve muchos años siendo la única mujer. Sin embargo, nunca me sentí infravalorada o cuestionada. Siempre he sido bastante transparente y lo llevaba con mucha naturalidad. Me he sentido muy respetada, tanto por los comnpañeros, como incluso por los investigados o procesados.

Eloísa Gómez, en una entrevista concedida a este periódico en el año 1999. / MEDITERRÁNEO

--¿Cuáles son aquellos casos, aquellos procedimientos que más la han marcado en su trayectoria?

--Ha habido tantos, que es difícil...pero el caso del doctor Amat lo recuerdo especialmente. Fue un médico que experimentó con enfermos de cáncer en Benicarló durante los años 80. Por allí pasaron cientos y cientos de personas enfermas y usaba una fórmula magistral, decía él...era todo una estafa, jugaba con la desesperación de la gente y muchos dejaron los tratamientos tradicionales y se encomendaron a él. Fue condenado a 14 años de cárcel. Después, también fui la presidenta en el juicio con jurado popular por el crimen machista de Rocío López, la castellonense asesinada por parte de su pareja en 2008.

La magistrada, durante la entrevista con 'Mediterráneo'. / TONI LOSAS

--La sección segunda de la Audiencia Provinicial, que usted presides, es además la especialista en temas de violencia de género...

--Sí. Cuando yo empecé había una sección única y luego ya vinieron todas las ampliaciones. Se llevaba todo: penal, civil, mercantil... Entonces las secciones eran de tres magistrados, no de cuatro, como ahora. Luego ya, por la carga de trabajo, se fue ampliando todo hasta las cuatro secciones actuales. La primera y la segunda llevamos ahora todo lo de penal y la segunda es especialista en los delitos de género. Son cuestiones en las que hay que tener y siempre hemos tenido mucha sensibilidad: delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales a menores...y yo, evidentemente, al ser mujer, más. Hay que tener mucho tacto porque las víctimas tienen que relatar hechos traumáticos y, gracias a un sistema tan garantista como el que tenemos, cuentan también con el apoyo de psicólogos y demás profesionales.

--¿Cómo ve usted la situación actual de la justicia que deja después de 47 años dedicada a ella?, ¿qué necesidades ve más acuciantes?

--En nuestra sección vamos al día. Hemos trabajado mucho los cuatro compañeros. Ahora se está instaurando el sistema JustaCV para la digitalización y viene una etapa nueva. A nivel general, hay muchas cosas que deben mejorarse y, sobre todo, deben reforzarse los medios y recursos para que la justicia actúe en plazos más cortos. Hay muchísimas situaciones que requieren una respuesta rápida: violencia de género, la ejecución de las sentencias, los asuntos económicos, que son el motor de todo... La entrada de asuntos va in crescendo de forma exponencial y la Ciudad de la Justicia, por ejemplo, ya se nos ha quedado pequeña. Hacen falta más medios, más forenses, crear más juzgados...siempre han faltado y la situación se agrava.

--¿Se deja actuar a la justicia actualmente o hay presiones e interferencias en casos mediáticos que afectan a la política?

--Las asociaciones judiciales están haciendo una labor muy importante en todas estas cuestiones y se pronuncian al respecto. Los principios de la APM, a la que yo pertenezco, hablan de neutralidad política, legitimación democrática y respeto a la legalidad. En mi caso y a estos niveles, jamás he sentido una presión de nada.

Eloísa Gómez ha sido magistrada en la Audiencia durante 35 años y fue la primera mujer en el máximo órgano provincial. / TONI LOSAS

--¿Cómo ha convivido usted con la responsabilidad de que el futuro de una persona dependiera de una decisión suya, de que su futuro estuviera en sus manos?

--Siempre se ha dicho que la experiencia es la madre de la ciencia...Las decisiones aquí son colegiadas y nos basamos en muchas pruebas. Hay un abanico muy grande para poder formarte una opinión y mucha jurisprudencia. Existen parámetros en los que hay que basarse para llegar a una conclusión. Hay delitos, como por ejemplo los de violencia de género, que se dan en el ámbito más privado y no siempre tienes un parte médico de lesiones u otras pruebas; son casos difíciles. En última instancia, contamos con la posibilidad de emitir un voto particular, si no estás de acuerdo con la decisión del resto. Y yo, con esa herramienta, mi conciencia la dejo tranquila. De todos modos, tenemos un sistema muy garantista y caben recursos posteriores. Después de un penal está la Audiencia, después de la Audiencia, el TSJ y al Supremo...eso da mucha tranquilidad a todas las partes.