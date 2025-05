El privilegio de acudir al inicio de un papado

Este domingo fue uno de esos días que marcan la historia de la Iglesia Católica. Me atrevo a decir que, además de un concilio, la muerte de un Papa con sus respectivos funerales, el cónclave y el habemus papam junto con la misa de inicio de un pontificado; son citas importantes no sólo para un cristiano sino también para un periodista.

Hace justo ahora doce años, pero en el mes de marzo, tuve la gran suerte de poder concelebrar como sacerdote en la misa de inicio del Ministerio Petrino del Papa Francisco, en una ceremonia cargada de mucho simbolismo, donde se aprecia la catolicidad y la universalidad de una institución con más de dos mil años de historia. Y en donde además se pone de relevancia la sucesión apostólica a través del palio y el anillo del Pescador. La misa, que no es una coronación, sino una celebración de inicio del ministerio, subraya la continuidad de la autoridad espiritual en la Iglesia, (en este caso del Papa) como sucesor de San Pedro.

Un día para la historia

Todo ello lo viví anteayer con mucha emoción junto a Juan Gozalbo, miembro de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Segorbe-Castellón. A las 06.00 horas de la mañana poníamos rumbo hacia la plaza de San Pedro para primeramente recoger nuestras acreditaciones como periodistas en la Sala Stampa della Santa Sede y después buscar nuestro emplazamiento correspondiente. El compañero periodista, junto con los medios acreditados, estuvo en el Brazo de Carlo Magno (en una de las terrazas de la columnata de Bernini), donde se aprecian unas vistas impresionantes de todo el conjunto arquitectónico de la que es una de las iglesias más grandes del mundo.

La plaza de San Pedro, este domingo, durante la misa de inicio del papado. / H. G.

Por el camino nos encontramos con el Padre Ángel García, fundador de Mensajeros de la Paz, al que admiro y con el que mantengo una buena relación. Nos alegramos de este encuentro porque ninguno de los dos sabíamos que nos íbamos a encontrar precisamente en este lugar.

La suerte quiso que la acreditación para concelebrar como sacerdote en la misa estuviera muy cerca del altar papal (séptima fila por delante) y que esto me permitiera tener el privilegio de poder ver muy de cerca todo lo que acontecía. También cuando se presentaban las delegaciones de los más de 150 países asistentes.

El saludo a los reyes

Eso supuso que a la llegada de Sus Majestades los Reyes de España pudiera acercarme con atrevimiento para poder saludarles con todo respeto y reconocimiento, porque admiro a la Monarquía y siento un profundo agradecimiento hacia ella.

«Majestades, buenos días. Me permito saludarles y, como vengo de Castellón, al lado mismo de Valencia, les agradezco de corazón todo el cariño que han mostrado con el pueblo valenciano con motivo de la dana. Espero no les moleste que me tome una foto con ustedes», esas fueron mis palabras con don Felipe VI y doña Letizia, que se mostraron en todo momento simpáticos y cercanos.

con el miembro de la Delegación Héctor Gozalbo (d.), con el miembro de la Delegación de Medios del Obispado, Juan Gozalbo (i.); y el Padre Ángel (c.), de Mensajeros de la Paz; abajo a la derecha, la plaza de San Pedro. / Mediterráneo

Puedo decir que viví con mucho respeto y sentido una eucaristía muy solemne y a la vez significativa. Una celebración que me emocionó por las repetidas alusiones del papa León XIV al ya fallecido Papa Francisco. Y en la que me impresionó el silencio contenido en el momento de la consagración del pan y el vino. ¿Cómo puede conseguirse un silencio tan significativo e impactante en un lugar donde 150.000 personas se reúnen para participar en un mismo acto?

Comienza un nuevo pontificado. El sucesor de Pedro número 267 inicia el pastoreo de los más de 1.400 millones de católicos de todo el mundo.

¡Me siento un privilegiado de haberlo podido vivir como sacerdote, pero también de poderlo contar como periodista! Hoy siento que ese abrazo simbólico de la columnata de Bernini, en la plaza de San Pedro, ha llegado a cada rincón del mundo.