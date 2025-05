Los bomberos de Castellón mantienen la presión: piden un cuerpo autonómico único

Los bomberos de los cuatro parques del Consorcio Provincial de Castellón mantienen la presión y en una jornada reivindicativa, más de cien personas han clamado alto y claro "ante de una de sus etapas más críticas". Concentrados durante más de dos horas frente al palacio provincial de las Aulas, donde se ha celebrado el pleno ordinario de mayo entre pitos, tambores, gritos, proclamas y petardos desde el exterior.

Convocados por los sindicatos UGT, USO, Intersindical Valenciana y CCOO, bomberos de diferentes servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castellón, han hecho un "llamamiento urgente" a "establecer un cuerpo único de bomberos y bomberas profesionales en la Comunitat, que incluya una sección forestal profesional, un Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) de calidad con campos de prácticas y recursos suficientes para garantizar tanto la formación de nuevo ingreso como la capacitación continua".

Amplio dispositivo policial

Con un amplio dispositivo policial desplegado entre los manifestantes y el edificio de la Diputación, y con el acceso al edificio controlado con petición de DNI y revisión de bolsos, para evitar cualquier incidente, un centenar de bomberos han desplegado pancartas contra el diputado delegado, Ximo Llopis, y "por la libertad de Jordi", un compañero que, según han explicado, "ha sufrido una persecución sindical y acoso laboral", que se extiende a los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, en una "política interna del miedo".

Han pedido, además, "equiparación organizativa, operativa, salarial y de condiciones de trabajo con el resto de los Servicios Públicos de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunitat", han criticado "la constante negativa en la implantación de la carrera profesional, siendo el único SPEIS del territorio sin reconocer el derecho de los trabajadores a su desarrollo profesional", además de "nombramientos "a dedo" sin procesos selectivos y amañados en puestos de responsabilidad, que carecen de transparencia y equidad," y "falta de transparencia en todas las oposiciones, lo que ha dado lugar a múltiples denuncias".

Manifestación. / Erik Pradas

Estos temas subieron las escaleras hasta el salón de plenos, donde los socialistas han exigido a la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, que "aclare qué ha ocurrido con el proceso de selección del nuevo oficial jefe de operaciones del Consorcio Provincial de Bomberos después de que el equipo de comunicación hiciera público en nombre de Presidencia el nombre del aspirante seleccionado cuando, según la información oficial, aún faltaban horas para que finalizara el plazo de presentación de solicitudes. El portavoz del grupo socialista, Samuel Falomir, ha reclamado explicaciones “claras y convincentes”.

Los bomberos, en el pleno de la Diputación. / Erik Pradas

El PSOE denuncian adjudicaciones "a dedo"

Tal como ha señalado, la convocatoria para el puesto estuvo abierta del 9 al 18 de mayo hasta la medianoche, pero a las 12 del mediodía del último día —varias horas antes del cierre— ya se había difundido públicamente el nombre del nuevo cargo. “Si no nos dan una explicación convincente, significará que Presidencia ya tenía decidido el nombramiento antes de recibir todas las candidaturas”. “La presidenta y el diputado de Bomberos han tenido hoy la oportunidad de explicarse, pero David Vicente ha optado por no contestar y Barrachina ha echado balones fuera”. Los socialistas, que hoy han respaldado las demandas de los bomberos concentrados a las puertas del Palau bajo una fuerte presencia policial, han trasladado así su voz y sus denuncias al pleno provincial. “El Consorcio está en pie de guerra, y motivos no les faltan si atendemos al escrito presentado por los trabajadores, que denuncian nombramientos a dedo, falta de transparencia en las oposiciones, persecución sindical e imposición de nuevos reglamentos sin negociación”, ha denunciado Falomir.

Tras aprobarse la propuesta de modificación de la dotación global destinada a la asignación de gratificaciones del Consorcio, con los votos del PP y la abstención del PSPV, Compromís y Vox, algunos bomberos, presentes en la sala, repartieron sus reivindicaciones al público asistente y lo lanzaron a los diputados.

Protesta en Las Aulas. / Erik Pradas

Moción de Compromís

Desde Compromís han avanzado la presentación de una moción para el próximo pleno en la que solicitan que "la Diputación de Castelló inste el Consell a crear un cuerpo autonómico único de bomberos y bomberas que integro los seis servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) valencianos, así como el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, los grupos especiales y los servicios sanitarios de los parques de bomberos; la Diputación de Castelló inste a la Generalitat a iniciar un proceso de diálogo, dentro procedimiento de creación de un cuerpo único de bomberos y bomberas, donde se incorporan las aportaciones de los agentes implicados en la gestión de emergencias y permita una acción más integrada, rápida y ágil en todo el territorio valenciano; e inste a la Generalitat a garantizar la gestión pública directa del servicio del 112 de atención telefónica de emergencias con la internalización del servicio y la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras".