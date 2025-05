El convenio del transporte en Castellón favorecerá al personal de almacén

Los representantes de la patronal y los sindicatos en la negociación del nuevo convenio del transporte de mercancías por carretera en Castellón pactan las tablas. El lunes está previsto que se firme el preacuerdo alcanzado entre las partes, que establece una mejora de las retribuciones. En cambio, se deja encima de la mesa uno de los asuntos más controvertidos de los últimos tiempos: la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

El representante de CCOO en la mesa negociadora, Víctor García, detalla que la fórmula elegida es una prórroga del actual convenio, con una serie de mejoras, especialmente en las retribuciones. "El incremento salarial será del 3,5%, mientras que también hay un aumento del 2% en las dietas", apunta.

Plus de 100 euros al mes

Además, señala que en esta ocasión se ha tenido una consideración especial para un grupo de personas que están incluidas dentro del convenio, pero que no se dedican a mover mercancías en camiones. "Son los empleados de empresas de logística en tareas de almacenaje y tránsito, que tienen unos sueldos por debajo de sus compañeros, por lo que se ha aprobado un plus que mejora sus condiciones", destaca García. Según mencionan desde la patronal provincial, la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM), este plus es de "100 euros brutos mensuales, aplicables a determinados supuestos".

En esta situación podrían quedar incluidas cerca de 1.000 los 7.000 empleados que se acogen a este convenio en la provincia. "Un grupo que ha aumentado su número en los últimos años, con la apertura de la planta de Amazon de Onda, y otras firmas de logística", menciona el representante sindical.

Mejora desde el pasado 1 de enero

Una vez se proceda a la firma, las empresas podrán empezar a aplicar la subida salarial, tanto en las nóminas de lo que queda de este año, como desde el 1 de enero con carácter retroactivo. A la hora de calcular el 3,5% para este 2025 se ha tenido en cuenta la inflación actual (con un 2,2% interanual al final de abril), más el casi 1% de desfase existente entre lo pactado con el convenio 2022-2024 y el coste de la vida acumulado en este periodo.

En lo referente a la rebaja de la jornada laboral, se ha decidido esperar. El Gobierno tiene la determinación de pasar a las 37,5 horas, pero todavía no tiene ligada una mayoría parlamentaria suficiente para garantizar la medida. Con la prórroga de este convenio en Castellón se deja para más adelante este asunto controvertido, mientras que los empleados perciben una mejora salarial.