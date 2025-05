Les notes per entrar a una carrera a la UJI pugen i pugen: estes són

Entrar en una carrera a la Universitat Jaume I (UJI) es posa cada vegada més car... en quant a qualificacions. La nota d’accés va a més en els últims anys, i, amb els exàmens de la nova selectivitat molt a la vora, del 3 al 5 de juny, l’estudiantat ha de clavar colzes per a anar a per la màxima puntuació.

La competitivitat per accedir a uns certs estudis és alta i en tres dies, amb fins a vuit exàmens, l’alumnat s’ho juga tot. I és que hi ha graus amb una nota de tall que puja fins a 3 punts en l’última dècada, sobretot entre les enginyeries, Psicologia, Química, Finances i Història, atesos les dades de la Conselleria d’Educació dels cursos 2014/15 i 2024/25.

Per exemple, si fa 10 anys un batxiller volia entrar en Informàtica, li bastava un 6.067, ara necessita un 9,274; o en Mecànica, que passa de 6,565 a 9,685; o Enginyeria Química o Elèctrica, a les quals s’accedia amb un aprovat raspat, un 5, i ara valen 9,286 i 7,857 punts.

Fora de la branca científica, a Finances s’entrava en un 5, ara, amb un 8,078; i en Psicologia s’accedia fa 10 anys amb un 7,614, ara demanen 10,292, en la línia de les altres carreres de Salut, on s’aglutinen tres de les carreres més competitives: Medicina passa de 12,574 en el seu tercer any d’implantació a 13,178; i Infermeria salta de 10,642 a 12,11.

Selectivitat. / Erik Pradas

Anar a per nota

És clar que la majoria d’alumnat opta, sí o sí, per pujar nota, i passar dels sis als vuit exàmens en la EBAU, que enguany endureix les correccions, castigant fins amb un punt les faltes d’ortografia o sumant noves modalitats.

Encara així, hi ha carreres que, per estar poc sol·licitades en aquest període, han baixat el llistó. Són poques: Traducció i Interpretació (de 10,35 a 9,606), Comunicació Audiovisual (8,536 a 8,289), Turisme (5,422 a 5), Periodisme (9,242 sobre 8,385) i Disseny de Videojocs (apenes, de 9,019 a 8,996). Una dècima, moltes vegades compta, i és en cuidar els exàmens, que enguany seran més de desenvolupament i menys de memoritzar, on està la diferència.

La preinscripció serà del 16 de juny al 4 de juliol El procés de preinscripció a les universitats públiques valencianes començarà el 16 de juny i acabarà a les 14.00 hores del 4 de juliol. Els resultats de l’adjudicació inicial de places es faran públics el dia 11 de juliol i l’estudiantat tindrà uns dies per a confirmar si desitja continuar en alguna o totes les llistes d’espera en les quals estigui. A partir d’aquest moment es realitzaran altres 8 adjudicacions més, el 18, 24 i 30 de juliol; el 4, 11, 18 i 25 de setembre i el 2 d’octubre, corrent la llista.

Les notes de tall, fa 10 anys i els curs passat

Centralització de les places

Aquest curs, a més, com a novetat, serà la Conselleria la que centralitze per primera vegada no sols l’assignació de places, sinó també la gestió de les llistes d’espera en les universitats públiques valencianes, i no els campus.

Així ho va explicar la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, juntament amb el director general d’Universitats, José Antonio Pérez; i el coordinador de les PAU, Toni Gil després de la reunió de la comissió gestora dels processos d’accés i preinscripció universitària en les universitats públiques valencianes.

Millor coneixement

«El treball conjunt ha permès que, a través de la plataforma telemàtica per a la preinscripció, els estudiants puguen informar-se de la seva situació en les llistes d’espera, així com ser anomenats de forma centralitzada», segons Gómez.

«Aquesta novetat facilitarà que l’alumnat puga saber amb seguretat la plaça que se li ha assignat i tenir la tranquil·litat de conèixer prèviament les dates d’adjudicacions de vacants. A més, suposarà eliminar tràmits burocràtics a les universitats i a les famílies», va dir. La Conselleria va avançar que realitzarà «fins a nou adjudicacions, una per setmana, amb les vacants de totes les universitats públiques».

Proves de selectivitat a Riu Sec. / Gabi Utiel

Per una PAU unitària en 2026

La Conferència de Rectors Espanyols (CRUE) va llançar ahir una proposta d’orientacions comunes per a les PAU de 2026. La finalitat és que els professors de Batxillerat sàpiguen abans d’iniciar el pròxim curs 2025/26 les orientacions sobre les 35 matèries avaluables.

Proposen a Govern i comunitats autònomes unificar per a 2026 el tipus d'examen, l'optativitat, la competencialidad, els criteris de correcció i l'arrodoniment de la nota final.

L’objectiu és «millorar l’equitat entre territoris i facilitar una major coherència en el disseny de les proves, respectant les competències de cada autonomia», detalla l’entitat presidida per la rectora de la UJI, Eva Alcón. El document, ncara en elaboració, fixa una mateixa estructura d’examen, d’optativitat, de competencialidad i de criteris de correcció i d’avaluació per a 30 de les 35 assignatures avaluables