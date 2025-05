Les oposicions de Secundària, en perill per una vaga

Els sindicats STEPV i CSO han convocat vaga per als tribunals d'oposicions de Secundària per al 31 de maig, quan s'espera fer la prova práctica. Justifiquen la convocatòria pel que consideren una retallada de les condicions laborals dels tribunals d’oposicions atenent al fet que la Conselleria d’Educació ha anunciat que no abonarà les gratificacions per assistència als tribunals d’oposicions (que ja s’ha aplicat retroactivament als tribunals del cos de mestres de 2024).

Recorden els convocants que fins les oposicions de 2023 els tribunals d’oposicions cobraven amb normalitat les assistències als tribunals. Així a l’any 2023 la presidència i la secretaria dels tribunals cobrava 90 €/dia i els i les vocals 74,50 €/dia, unes quantitats que ara deixen de cobrar a partir de la finalització de les activitats lectives, és a dir, a partir del 19 de juny. En el cas de les especialitats de FP aquestes quantitats poden no percibir-se tampoc en maig i juny, donat que es sol treballar matí i vesprada.

A més, aquest any també s’ha decidit que els tribunals hagen de realitzar les proves i corregir en jornades lectives. "Aquest treball de tribunal s’ha de fer després de la nostra jornada laboral lectiva, les correccions dels treballs, les proves, les reunions amb mares i pares així com al centre. En definitiva, sobrecarreguen de treball a les persones que estan als tribunals avaluadors així com a les persones opositores, en lloc de facilitar la tasca extraordinària que se’ls exigeix a tots dos col·lectius", han apuntat en un comunicat.

Les oposicions comencen el 24 de maig

D’aquesta manera, el pròxim 24 de maig, quan es durà a terme la prova teòrica, els tribunals podran informar les persones aspirants de la convocatòria de la vaga, que en cap cas va contra els interessos de les persones aspirants, sinó com a mesura de pressió a la Conselleria d’Educació perquè rectifique i abone les gratificacions íntegrament.

Els tribunals en vaga han volgut manifestar la seua empatia i comprensió cap a l’esforç que els seus companys i companyes fan presentant-se a l’oposició amb un enorme sacrifici personal i familiar i apunten que aquesta mesura ha sigut necessària després de la reiterada negativa de la Conselleria a negociar res.

Esperen que Conselleria moga fitxa

Tant els sindicats convocants com els tribunals d’oposició esperen que la Conselleria d’Educació reaccione a aquesta convocatòria de vaga i convoque el comitè de vaga per a solucionar un conflicte laboral que mai s’hauria d’haver produït.

En cas contrari, les mobilitzacions continuaran durant el període d’oposicions. Les organitzacions convocants i els tribunals d’oposició no es responsabilitzen de la manca de resposta, si és el cas, de la Conselleria d’Educació en cas que no atenga les reivindicacions plantejades, que són justes i ajustades a la legalitat vigent, ja que els únics responsables d’aquesta situació són els responsables de la Conselleria d’Educació.

El que és reclama és, simplement, retornar a la normalitat en els abonaments de les gratificacions que fins 2023 s’han abonat amb total normalitat.