La Medicina de Familia, en la cola de la elección de los MIR en Castellón

La medicina de familia se sitúa a la cola en las preferencias de los MIR. Hasta este lunes, día en el que se celebra el día del Médico de Familia, solo dos de las 36 plazas ofertadas en esta especialidad habían sido adjudicadas en Castellón. Una situación que, sin embargo, no es una excepción pues en el conjunto de España solo se había adjudicado 253 plazas de 2.508 en los 5.600 primeros MIR en un proceso que está abierto hasta el 28 de mayo.

Bárbara del Mazo, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Castellón, explica que «el problema fundamental es el deterioro que ha venido sufriendo la Atención Primaria y la Medicina de Familia en estos últimos años. Es un trabajo en el que los cupos de población que atendemos son grandes, el tiempo que tienes en consulta para poder realizar las atenciones es menor del que debería ser y la carga burocrática elevada. El papel clínico del médico, que es lo que atrae a la persona que se está formado, se ve diluido. Sería importante hacernos más visibles en las universidades para que los estudiantes de grado valoren el papel que tenemos como médicos en el sistema sanitario y que nos puedan tener en cuenta y ser un poco más vistosos. Es una especialidad muy bonita pero es verdad que ahora sufre serios problemas».

Para el presidente del sindicato médico CESM, Alejandro Calvente, explica que todos los años empeora la situación. El presidente de CESM CV, apunta que, por mucho que aumenten el nº de plazas ofertadas, lo único que van a conseguir es elevar el número de plazas que van a quedar desiertas. Porque los aspirantes no quieren hacerlo, mientras no les oferten contratos y unas condiciones laborales decentes, seguridad y defensa en su trabajo, salud laboral y un horario que permita la conciliación.

Los problemas

Uno de los problemas para Calvente son las condiciones laborales, con "la sobrecarga en las agendas, las agresiones, que no tienen prácticamente ninguna repercusión para el agresor". "Cuando los estudiantes pasan haciendo sus prácticas por los consultorios de atención primaria toman sus decisiones y no quieren hacer Medicina de Familia en España. Además, se encuentran luego con que contratan a gente que no tiene la especialidad, que cobra mucho más que si estuviera haciendo el MIR", agrega el representante del CESM CV.

Desde CSIF también denuncian el abandono que estos profesionales sufren por parte de las diferentes administraciones, que no los han cuidado ni incentivado a pesar de la necesidad urgente de reformas estructurales. Esto, sumado a una pésima planificación sanitaria, ha desembocado que, ocho días después del inicio de elección de plazas MIR, apenas se hubiera cubierto el 10 por ciento de las plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Por ello, reclamaron mejoras como un incremento de la financiación de la Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del gasto sanitario total; mejores condiciones laborales y retributivas, con incentivos en las plazas de médico de Familia en todas las comunidades (sobre todo en aquellas localizadas en zonas de difícil cobertura); también reivindican la equiparación salarial en todas las autonomías. Por otro lado, demandan un aumento progresivo de las plazas de la especialidad para cubrir el déficit estructural. Y es que, según declaran, se estima que más del 50 % de médicos de familia tienen entre 50 y 65 años, y casi uno de cada cuatro entre 60 y 65 años. "Estimamos que el SNS necesitará al menos 9.000 médicos de Atención Primaria para los próximos 5-7 años", apuntan a nivel nacional. CSIF también pide revisar el régimen de incompatibilidades incentivando la dedicación exclusiva mediante mejoras salariales y laborales así como la incentivación y remuneración económica para tutores de formación sanitaria

En Castellón actualmente hay 792 médicos con el título de Medicina Familiar y Comunitaria, según el dato facilitado por el Colegio Oficial de Médicos. Según se desprende de la última memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat, los tres departamentos de salud de la provincia tenían 381 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, con una ratio de tarjetas SIP por facultativo de entre 1.119 en Vinaròs y 1.329 en Castellón. En el 2023, último dato facilitado por la Conselleria, atendieron 2,5 millones de visitas en la provincia de Castellón.

Una especialidad "difícil"

Mientras, desde CCOO señalan que es una categoría poco demandada por las características propias de la especialidad: Es difícil la atención primaria, debes saber de todo, es como médico internista. Debes tener conocimiento de todas las patologías. No siempre se atiende patología aguda. Es por lo que es menos atractiva para los facultativos", asegura.

En la misma línea la presidenta de la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia, María Ángeles Medina, señala que a la elección de los MIR a la especialidad de Medicina de Familia "hay que darle otra lectura", ya que es la especialidad más numerosa en la oferta de MIR y porcentualmente la elección de la misma no está mal".

"Lo que es muy llamativo y no es normal es que se elija tanta Dermatología ni tanta Cirugía Plástica. Eso necesita un análisis muy profundo de qué generación de estudiantes de Medicina, qué sistema sanitario tenemos, qué estamos proyectando hacia los jóvenes", indica.

Según Medina, los jóvenes "quieren una especialidad fácil y Medicina de Familia no lo es, es probablemente la más difícil y quien no esté seguro de poder desempeñarla con tanta incertidumbre, que coja Dermatología o Cirugía Plástica porque no va a ser feliz en Medicina de familia".

Recuerda que aún quedan dos semanas para que finalice la elección del MIR y aunque Medicina de Familia no suele elegirse de los primeros puestos, "porcentualmente no vamos mal. Hay 2.500 plazas y hay mirar el porcentaje de demanda sobre el total de plazas que se ofertan".