El jurado decide: la fiscal mantiene 3 años de prisión a Fabra y Debón y las defensas piden absolver

El juicio por supuesto cohecho contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el expiloto de motos Álex Debón toca a su fin.

Este miércoles, las partes han presentado sus informes al jurado popular que deberá deliberar a partir de este jueves si los acusados son culpables o, por el contrario, si los absuelve.

Fabra y Debón se declaran inocentes

Fabra, quien ha estado acompañado este miércoles por primera vez por su mujer, María Amparo Fernández, además de por su hija, Andrea Fabra, que ha estado todos los días, ha sido breve en su última palabra ante el jurado. "Quiero agradecer al jurado de este tedioso juicio. Quiero declarar que soy inocente de lo que se me acusa", ha declarado, tras haber afrontado un nuevo juicio a sus 79 años.

La Fiscalía y la acusación popular de la Generalitat han mantenido sus posturas iniciales al considerar que durante el juicio se ha probado que lo que sucedió fue "el pago de una comisión" de 360.000 euros a Fabra como "recompensa" al contrato de esponsorización a Debón por valor de 3,6 millones de euros. Además, la abogada de la Generalitat reclama la devolución de esos 360.000 euros al Aeropuerto de Castellón. Los investigadores dijeron el primer día de juicio que se trataría de "un 10%" de comisión, algo a lo que se ha adherido la fiscal.

Debón, quien durante todo el proceso ha manifestado ser una "víctima" de Fabra y ha cargado contra él porque le debe esos 360.000 euros en un supuesto impago de un préstamo y por lo cual lo ha denunciado, ha concluido su participación en el juicio este miércoles con estas últimas palabras: "Se ha demostrado y ha quedado acreditado que no hemos cometido ningún delito, tanto Carlos (Fabra) como yo".

La Fiscalía cree que se ha probado que fue una comisión

"El dinero de todos se destinó a cosas que no se tendrían que haber destinado", ha asegurado la fiscal en su alegato, insistiendo en que Fabra recibió una mordida.

Fiscalía se ha apoyado en las declaraciones de los guardias civiles, que según ella demostraron que ese dinero "no podía ser un préstamo" como defiende Debón, y de un policía nacional, que afirmó que los datos informáticos de creación del documento del supuesto préstamos de Debón a Fabra revelan que dicho Word se creó años después de la fecha que se indica como de inicio del crédito en el propio documento. "Ese contrato se creó ad hoc cuando a Debón lo llamó la inspección de Hacienda", ha dicho, antes de añadir que luego el piloto "se fue a reclamarlo a un juzgado porque tenía que cubrirse las espaldas", porque sabía que lo habían "pillado". "La única solución (que vio Debón) fue: 'tengo que reclamar que es un préstamo'".

La fiscal ha tratado de explicar que los acusados han disimulado el delito. "(El pago de) una comisión no se puede hacer a la luz pública, se tiene que revestir de otra manera diciendo que es algo que es pero (en realidad) no es", ha profundizado. "Tú le das un dinero a una persona con la que tienes una relación profesional como consecuencia de que te había hecho unos contratos de patrocinio", ha resumido.

También ha puesto su atención en la amistad de Fabra y Debón que primero se negó: "¿Por qué se esconde una relación de amistad? Porque tienes algo que esconder", ha considerado.

La clave a la hora de ver si hay delito de cohecho se ha puesto estos días en la autoridad legal de Fabra para firmar contratos de patrocinio en nombre de Aerocas. Esta es la madre del cordero sobre la que han discutido estos tres días acusaciones y defensas. Y es que si no hay autoridad, la defensa argumentaba que no podría haber delito (y eso eliminaría de la ecuación todas las otras pruebas analizadas en el juicio)

Para la fiscal, ha quedado claro que el expolítico del PP sí intervenía. "¿Tenía intervención? Claro, es la persona que firma esos contratos en representación de Aerocas. La defensa dice que solo era un consejero más (de doce), pero los contratos los firma él, los pasa al consejo y pasa las facturas", ha dicho al dirigirse al jurado. Cabe recordar que algo que nadie ha cuestionado durante todo el juicio es la validez de los contratos en sí, es decir, el patrocinio fue legal sin ningún tipo de dudas. "Pero nuestra tesis es que siendo los contratos legales (...) y aunque hayan intervenido otros [la firma era mancomunada a dos], ¿esos otros han cobrado? ¡No!", ha exclamado la fiscal. "Tenía la condciión de autoridad y no se puede discutir que era dinero público", ha enfatizado.

Por último, ha creído que se ha probado la "correlación muy evidente entre los ingresos del patrocinio y los ingresos a Carlos Fabra", pues los investigadores han demostrado que varias de las ejecuciones de la esponsorización eran seguidas, en cuestión "de días", por una transferencia de vuelta en dirección al expresidente de la Diputación.

Una cuestión que ha querido la fiscal hacer ver al jurado es que el saldo de la cuenta donde Debón recibía el patrocinio estaba en una ocasión "en menos 4.000 euros" y que, cuando le ingresaron el dinero de Aerocas, le pasa al poco tiempo "25.000 euros a Fabra". Esto, según ella, hace que la tesis del préstamo se caiga, pues en su razonamiento nadie haría esa operación de préstamo estando en números rojos (si bien la fiscal ha obviado otras cuentas bancarias que pudiera tener Debón). "¡Qué curioso que las necesidades de financiación de Fabra se produjeran siempre que había una transferencia de Aerocas!", ha deslizado en su informe.

La Abogacía de la Generalitat: "Vistieron el santo para dar apariencia de legalidad"

La abogada de la Generalitat, en su intervención, ha destacado que Aerocas se trataba "de una empresa pública y no privada, una sociedad con fondos públicos al 100%". Sobre la posible autoridad de Fabra a la hora de firmar los contratos, la representante de la autonomía ha recordado que casi todos los consejeros que declararon en el juicio, a excepción de dos (el exvicepresidente provincial Francisco Martínez y el exsenador Vicent Aparici), indicaron que en las juntas se dedicaban a "ratificar" las decisiones que había tomado la presidencia y dirección general del Aeropuerto de Castellón. "Se ha probado que los contratos entraban en vigor en el momento de la firma", ha insistido.

"El que era director general de Aerocas, Juan García Salas, que llevaba el día a día, cuando se le preguntó quién negociaba los contratos, dijo que eran Fabra y (el exvicepresidente del Consell) Gerardo Camps", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que Debón reconoció que "negoció con Fabra" el patrocinio. Un Salas, por cierto, que había sostenido en su declaración que tenían firma "mancomunada dos a dos" y que el contrato del expiloto se hizo "con urgencia" porque tenía que Debón tenía que inscribirse en el Mundial de Moto2.

"Fabra era miembro del Consejo de Administración de Aerocas y formalmente solo tenía un voto, como el resto, pero su papel no era el mismo en absoluto", ha considerado en su turno de palabra.

"Vistieron el santo con estos contratos (de préstamo) para dar apariencia de legalidad", ha concluido.

Con todo, ahora corresponde a un jurado popular determinar si todos esos hechos han quedado probados como dicen las fiscales, y deberán decidir si culpabilizan o absuelven sin ningún género de dudas, como se ha encargado de recordar el abogado defensor de Álex Debón.

La defensa de Debón asegura que merecía el patrocinio y por ello no hay mordida

Para ambas defensas, la conclusión es diametralmente opuesta: todos los hechos que la acusación ve probados, para ellos son "todo suposiciones".

"Lo que ha dicho la fiscal parece más una ensoñación que otra cosa", ha comenzado la defensa de Debón. Para él, algo relevante que el jurado debe tener en cuenta es que Debón "merecía" el patrocinio. "Si viene Aerocas a mi despacho de abogados y decide patrocinarme, entonces sí tendría su lógica que existiera una mordida", ha ejemplificado. "Pero el señor Debón era una persona representativa de Castellón sin lugar a dudas. Se merece el patrocinio de la Generalitat", ha insistido y ha afirmado que había otros deportistas y clubes con contratos similares, como el Villarreal CF y el CD Castellón. "Que yo sepa, el Castellón no juega Champions, este señor (Álex Debón) sí que jugaba la Champions", ha apostillado.

Respecto al contrato de préstamo que aportó Debón como prueba y la posible falsedad del mismo que vieron la inspección de Hacienda y la policía, el abogado ha admitido este miércoles, al tercer día de juicio, que "claro que se hizo después". "Fue creado ad hoc, sí (...). Claro que los metadatos son posteriores, no presten atención a eso. Lo que me tendrían que aportar es algún testigo (de la mordida), alguna escucha (telefónica). Esa prueba no está de ninguna de las maneras, al final de la corrida nos encontramos solo con suposiciones", ha considerado.

Sin embargo, ha considerado que esto no es prueba del delito de cohecho. Y es que el préstamo se trata, en la legalidad española, de un "derecho no formal". "Un contrato de palabra, incluso dándose la mano, es un contrato, no es necesario el documento para la existencia del derecho", ha perserverado.

"Además, están las transferencias y con eso es suficiente para reclamar la deuda. Y las transferencias se hacen con luz y taquígrafos, no se paga una mordida de la manera más absurda. Estos señores serán lo que quieran, pero no son idiotas", ha ironizado.

Para el abogado de Fabra, él no tenía "autoridad" en Aerocas

La estrategia defensora de Fabra ha pasado por la "autoridad" legal que tenía el expolítico para firmar contratos en Aerocas. "Fabra en el aeropuerto era un consejero más y no podía firmar el contrato por sí solo (...). Sí, tenía poderes mancoumnados", ha dicho, apuntando que incluso en ese supuesto "hacía falta otra persona" para rubricar los contratos.

"Él no podía prometer (este) contrato a Debón. Me dicen 'es que el señor Fabra era el padrino de Castellón', ese tópico existe, y que los consejeros votaban lo que él quería, vamos a suponer que ustedes lo piensan así. Pero solo dos de los consejeros eran de Castellón", ha aseverado.

Para el letrado, además, es irrelevante que Aerocas tuviera solo capital público. "Para el delito (que se juzga), esa matización es trivial. Si se ha cometido cohecho, no tiene importancia qué naturaleza tengan los fondos", ha opinado.

Asimismo, niega que fuese "un 10%" de comisión porque ese cálculo obvia el IVA y un contrato de patrocinio paralelo de más de 500.000 euros de Debón con la Diputación de Castellón. Y desestimó el supuesto flujo de dinero entre los acusados porque dijo que si las transferencias de Debón a Fabra eran en unos casos de "días" y en otros de "meses", "no había correlación".

"La explicación que me dan es la correlación en los pagos, pero que algo pase después de otra cosa no es correlación, eso es una falacia clásica. No está bien razonado", ha criticado.