El PSPV de Castelló presenta batalla contra els pressupostos de la Generalitat: 250 esmenes i 40 milions d'euros

El procedimient per aprovar els pressupostos de la Generalitat valenciana per l'any 2025 ja està en la seua recta final, amb l'objectiu de tindre'ls aprovats a finals de maig, i que puguen entrar en vigor en la segona meitat del mes de maig. PP i Vox van pactar els comptes, pel que és previsible que tinguen llum verda sense problemes. Ara és el moment de conéixer en Les Corts el punt de vista dels diferents partits amb representació. El PSPV de Castelló ha anunciat la presentació de 250 esmenes, "que suposa una injecció addicional de més de 40 milions d’euros en inversions per a la província de Castelló, amb actuacions en totes les comarques i un èmfasi especial en els pilars del benestar social, amb més sanitat, més educació i més serveis públics de qualitat".

Per al coordinador del PSPV-PSOE de Castelló a la cambra valenciana, Rafa Simó, l’objectiu és "capgirar" uns comptes que "consoliden la desigualtat territorial i agreugen la situació d’aïllament de Castelló, que torna a quedar a la cua en inversions, just en un context en què l’Estat i els ajuntaments augmenten els seus compromisos inversors". "El que no reivindiquen els dirigents del PP castellonenc ho fem els socialistes", ha assenyalat.

Treball 'titànic'

Entre les principals propostes dels socialistes destaca el reforç del sistema sanitari, amb esmenes per a impulsar iniciatives com l’extensió del servei d’hospitalització a domicili a tot el territori, la construcció del nou ambulatori de Benicàssim, la instal·lació de mamògrafs territorials i l’activació del servei SAMU 24 hores als Ports. En l’àmbit educatiu, el PSPV-PSOE aposta per donar continuïtat al pla ‘Edificant’ i recuperar obres paralitzades per Mazón i Rovira. En concret, s’han registrat més de 80 actuacions de construcció, reforma i ampliació de centres educatius a tota la província.

Pel que fa a les polítiques inclusives, es planteja rescatar 30 projectes de centres de dia i residències "perquè la gent major puga tenir plaça pública prop de casa i no es veja obligada a abandonar el municipi on ha viscut tota la vida". A més a més, el grup socialista també ha posat l’accent en la necessitat de millorar les infraestructures viàries, amb esmenes per a desdoblar el vial entre Vila-real i Onda i l’empenta definitiva per a la línia 2 del Tram de Castelló de la Plana.

Dinamització econòmica

Dins del llistat de propostes, copa molt d’interés la dinamització econòmica a través d’inversions per a donar un impuls definitiu a l’aeroport de Castelló com a pol de desenvolupament i connexió internacional, seguint la senda marca pel president Ximo Puig. També es proposa incrementar els recursos destinats al turisme i protegir el patrimoni cultural i històric en municipis com Vilafamés, Sant Mateu, Morella o Onda.

Finalment, es plantegen noves ajudes per a la modernització dels regadius i per a l’impuls de la indústria agroalimentària de proximitat, especialment en comarques com el Maestrat i la Plana Baixa.

"Ara sabrem si el PP està amb Castelló o amb Mazón"

El llarg llistat d’esmenes, ara, ha de passar per votació a Les Corts, on s’hauran d’acceptar o rebutjar per majoria absoluta. "Previsiblement, PP i VOX sumaran forces i vots per a tombar-les en cascada i aprovar uns pressupostos llunyans a les necessitats de la nostra terra i lesius per als interessos econòmics i socials", ha lamentat Simó, qui ha assegurat que "nosaltres continuarem ferms perquè esta província tinga el que li correspon". "No ens resignem a que ens deixen enrere. Ara sabrem si el PP està amb Castelló o amb Mazón", ha sentenciat.