Castellón recibe este domingo al primer crucero del año con 441 turistas alemanes a bordo

Castellón recibe este domingo el primer crucero del año con 441 turistas alemanes a bordo. El buque Deutschland, de la compañía Phoenix Reisen, será el encargado de estrenar el calendario de llegadas a la provincia.

PortCastelló ha informado que está previsto que la embarcación atraque alrededor de las 8 horas en la zona destinada a los cruceros. El buque cuenta con 175 metros de eslora y dispone de capacidad para 830 personas, de ellas 550 pasajeros y 280 tripulantes.

A su llegada, los visitantes realizarán diferentes excursiones por la provincia con el fin de conocer la zona y la riqueza del territorio, bien patrimonial, paisajística o incluso gastronómica, dependiendo de la opción escogida. Será a las 17 horas cuando el buque parta en dirección al puerto de Mahón, en Menorca, donde realizará la siguiente escala.

La próxima, el 12 de junio

Será el próximo 12 de junio cuando se reciba a un nuevo crucero dentro de las 11 escalas confirmadas en la provincia que atraerán a un máximo de 3.500 visitantes. En concreto, Peñíscola tiene programada para los días 12 y 13 la visita del buque The World, de la naviera ResidenSea, que acoge a entre 150 y 200 pasajeros, así como a 250 tripulantes. Asimismo, el 18 de junio llegará el crucero Nautica, de Oceania Cuises, con 684 pasajeros a bordo. Y unos días después, el 25 de junio, se prevé que atraque el Seven Seas Splendor, de la firma Regent Seven Seas, con 750 pasajeros.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “el crecimiento en el número de escalas refuerza el papel de PortCastelló como un motor clave para el turismo y la economía de Castellón”.

"Pasaje selecto y con capacidad económica"

Ibáñez ha explicado que “se abre una nueva etapa para el turismo de cruceros en el que Castellón alcanza una cifra récord en número de escalas, pasando de dos en 2024 a un total nueve este año”. A esta cifra hay que sumar otros dos cruceros que recalarán en Peñiscola y que son fruto de un acuerdo de colaboración suscrito en el mes de enero entre la Fundación PortCastelló y el Ayuntamiento de esta localidad.

Asimismo, cabe recordar que, tal y como señaló Ibáñez durante su intervención en la Jornada de Economía Azul llevada a cabo esta semana en PortCastelló con expertos del sector cruceros y náutica deportiva, el perfil del crucerista que viene a Castellón “es un crucero de un tamaño mediano, con un pasaje selecto, con una importante capacidad económica y que lo que quiere es sentir y vivir una experiencia única”.