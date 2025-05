Álex Debón: "Me he emocionado al escuchar el veredicto, se ha demostrado que teníamos razón"

El expiloto valldeuxense de motos Álex Debón ha declarado estar "muy feliz" después de que el jurado lo haya absuelto de cohecho, junto al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

Veredicto a su favor

Debón ha comparecido ante los medios a la salida de la Audiencia Provincial todavía visiblemente conmovido. "Siempre he confiado en la justicia, me he emocionado en la sala cuando hemos escuchado el veredicto (de absolución) de siete a dos", ha indicado.

El exdeportista y Fabra se enfrentaban a una acusación por supuesto delito de cohecho relacionado con los contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón (Aerocas) por valor de 3,6, millones de euros al equipo de motociclismo de Debón, pero el jurado ha dictaminado la no culpabilidad de ambos por siete votos a dos. La Fiscalía mantenía que había una "comisión", una mordida del 10%, por unas transferencias de 360.000 euros que hizo Debón a Fabra.

"Se ha demostrado que al final hemos tenido razón, no teníamos ninguna posibilidad (de haber hecho) nada de lo que se nos acusaba", ha dicho quien fuera ganador de dos grandes premios en el mundial de 250cc.

Apoyo de otros deportistas

El valldeuxense ha querido agradecer expresamente los mensajes recibidos durante los últimos días. "Estoy muy feliz por la toda la gente, por todo el apoyo de compañeros míos del Mundial de motos, de deportistas que me han apoyado durante todos estos años y sobre todo el último mes, que ha sido inmenso para mí", ha agregado, a pesar de que ha tenido que hacer una pausa a mitad de esta última declaración porque no podía contener el llanto.

El magistrado ponente ya ha dictado in voce la sentencia absolutoria para ambos acusados, en una decisión a la que cabe recurso.