Fabra y Debón, absueltos

No culpables. Así ha considerado este jueves un jurado popular al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabray al expiloto valldeuxense de motos Álex Debón. Los dos han quedado absueltos del delito de cohecho por el que han ido a juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. En el mismo acto, el magistrado ponente ya ha dictado in voce una sentencia absolutoria.

Unas cinco horas de deliberación

El jurado había empezado a deliberar por la mañana. Desde el juzgado se ha llamado a las partes sobre las 15.30 horas y a las 17.00 se ha leído el esperado veredicto. «Los jurados, por mayoría de siete a dos, encontramos no culpable al acusado Carlos Fabra del hecho delictivo consistente en recibir dádiva como contrapartida a la suscripción de los contratos de patrocinio con Aerocas, delito de cohecho», ha leído la portavoz del jurado.

Tras ello, ha informado de la «no culpabilidad» de Debón con esa misma fórmula, cambiando solo el «recibir dádiva» por «entregar dádiva». Como el veredicto era favorable a los acusados, el magistrado ha dictado la sentencia absolutoria «con declaración de costas de oficio y sin perjuicio de su posterior documentación».

Fabra: «Yo siempre pago»

Fabra, de 79 años, atendió a los medios a la salida. Del brazo de su hija, Andrea Fabra, se ha declarado «muy feliz».

«Ha quedado todo claro: absuelto. Estoy muy feliz, doy las gracias a mi equipo jurídico porque se han dejado la piel» Carlos Fabra — Expresidente de la Diputación de Castellón

Durante el juicio, Debón insistió en que todo este caso giraba, en realidad, alrededor de un préstamo de 360.000 euros que le hizo a Fabra y que este nunca ha devuelto. En su declaración en el segundo día de juicio, el exlíder del PP provincial había afirmado que no le devolvía ese dinero por falta de liquidez. «No tengo donde caerme muerto», dijo. Sin embargo, este jueves, preguntado por si ahora devolverá el dinero a Debón, Fabra ha respondido: «Yo siempre pago». «Quiero dar las gracias a mi equipo jurídico porque se han dejado la piel y quiero dar las gracias al jurado y al estamento judicial», ha subrayado.

En el momento en el que Debón ha escuchado el veredicto, el expiloto ha liberado la tensión y ha dejado caer su cabeza sobre la mesa, comenzando a llorar. El exdeportista aún estaba conmovido cuando ha hablado ante la prensa.

«Me he emocionado al escuchar el veredicto, se ha demostrado que teníamos razón» Álex Debón — Expiloto de motociclismo

«Siempre he confiado en la justicia, me he emocionado en la sala cuando hemos escuchado el veredicto», reveló el ganador dos grandes premios en el Mundial de 250cc. «Se ha demostrado que al final hemos tenido razón, no teníamos ninguna posibilidad (de haber hecho) nada de lo que se nos acusaba», prosiguió. «Estoy muy feliz por todo el apoyo de compañeros míos del Mundial de motos, de deportistas que me han apoyado durante todos estos años y sobre todo el último mes», dijo, pese a hacer una pausa a mitad de la frase por no contener el llanto.

Cabe recurso

A esta sentencia cabe recurso, aunque de momento ni la Fiscalía ni la acusación de la Generalitat han dicho si ejercerán el derecho.

El caso que se juzgaba era si los 360.000 que Debón pagó a Fabra por transferencia fueron una recompensa por los 3,6 millones de euros de la esponsorización de Aerocas al piloto. Solicitaban tres años y tres meses de prisión para ambos por supuesto cohecho.

Investigadores de la Guardia Civil sostuvieron que había flujo de dinero entre ambos a causa del patrocinio y una mordida del 10%. Una inspectora de Hacienda llegó a decir que el contrato de préstamo que presentó Debón cuando lo empezaron a investigar le generó «muchas dudas» por lo escueto que era. Además, se creó a posteriori. La defensa, aunque reconoció que el contrató de préstamo fue efectivamente redactado ad hoc cuando lo pidió Hacienda, adujo que el préstamo es un derecho no formal y que su formalización era irrelevante a efectos legales.

Al final de la corrida, los jurados estimaron los argumentos de las defensas y no encontraron «hechos delictivos».