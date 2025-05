Las frases estelares del juicio contra Carlos Fabra y Álex Debón: "Ganas de matar" o "no tenemos manía a nadie"

El abogado del expresidente de la Diputación Carlos Fabra protagonizó ayer una de las valoraciones que más murmullo generaron en la sala de la Audiencia Provincial en la que se celebra el juicio por cohecho contra él y el expiloto de motos valldeuxense Álex Debón.

«Él no podía prometer (ese patrocinio) a Debón. Sé lo que me van a decir y se lo que están pensando: ‘es que el señor Fabra era como El Padrino en Castellón, era como don Corleone, lo manipulaba todo y todos iban a votar lo que él quería’. Ese tópico existe (...) Pero carecía de capacidad de decisión», adujo dirigiéndose al jurado.

La defensa prosiguió su razonamiento irónico diciendo que la «pérfida influencia» de su cliente se ejercía principalmente sobre Castellón. «Pero solo dos de los consejeros eran de Castellón», indicó.

"No tengo donde caerme muerto"

Esta fue una de las últimas frases clave de una vista oral en la que las partes han dejado intervenciones de toda índole. El martes, Fabra, al validar la tesis de Debón sobre el supuesto impago crediticio, se declaró su «deudor». «No le he devuelto el préstamo porque no tengo donde caerme muerto», dijo Fabra a preguntas de su abogado. Agregó que siente el impago, que «en el momento que pueda» le devolverá el dinero y se disculpó con Debón. Además, quiso hacer notar por qué no puede ser cohecho: «Si hubiera sido una mordida, nadie me habría hecho una transferencia bancaria».

Mientras, Debón llegó a decir que tuvo «ganas de matar a alguien» cuando vio que Fabra no le devolvía el préstamo referido. Asimismo, a la pregunta que le hizo la fiscal para saber si tenía "relación de amistad e íntima" con Fabra, el exdeportista contestó: "Íntimas, no; no me acuesto con él".

Un Debón, por cierto, que en su testimonio sacó pecho de los dos mundiales de 250cc que consiguió como coach de Jorge Lorenzo para mostrar que merecía el patrocinio.

La fiscal, sin manías

Ayer, la fiscal dejó otra pulla a los abogados. «Aquí no le tenemos manía a nadie», sostuvo, después de que en días anteriores la defensa de Debón dijera que esto ha sido un «juicio político» porque la Fiscalía «responde a superiores» y que uno de los acusados fue un político de la ahora oposición.