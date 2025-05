Unos 50 extrabajadores de Marie Claire reclaman sus nóminas de 5 meses

El Juzgado de lo Social número 3 celebró ayer un nuevo juicio en el que extrabajadores de Marie Claire reclamaron que se les paguen las nóminas que les adeudan. Se trata de unos 50 empleados de la firma textil que tenía su sede en Vilafrancay que durante el último año ha vivido múltiples turbulencias hasta su desaparición final.

El despacho que lleva a 31 de esos trabajadores, Laborea Abogados, explicó, consultado por Mediterráneo, que en el juicio de este viernes explicaron al juez que se debe abonar a todos los empleados los salarios de un total de cinco meses. Ya en marzo, otro juzgado de Castellón dio la razón a otros once exempleados de Marie Claire en un juicio previo. En aquella ocasión, a esas once personas les correspondían algunas de las deudas más altas de Marie Claire, al haber trabajado durante el proceso de concurso de la empresa.

Impugnaciones

Ahora, además de los 31 representados de Laborea, hay unos 20 demandantes que están bajo el paraguas de letrados de UGT.

Por tanto, los abogados reclamaron «la impugnación del despido colectivo» al considerar que esa decisión de la empresa For Men, que dirigió Marie Claire en su última etapa, es improcedente.

Unos 15.000 euros de media

La media de los impagos de los trabajadores es de unos 15.000 euros por cada uno de ellos, a los que habría que añadir la correspondiente indemnización.

Desde Laborea aseguraron que en este juicio exigen responsabilidades a For Men, como empresa, pero también a su administrador único y dueño, Ángel Pío. Esta diferencia es clave, apuntaron los abogados: «Entendemos que For Men es una empresa que no tiene patrimonio y que no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones. Se tiene que extender la responsabilidad y levantar el velo hacia el administrador (Pío) para que se extienda la responsabilidad».

Es decir, las acusaciones buscaron que ayer que Ángel Pío «sea responsable del pago de toda la deuda» con una sentencia condenatoria. Si la justicia no encuentra que el dueño tenga responsabilidad, la deuda «iría por declararse insolvente al Fondo de Garantía Salarial», el Fogasa, organismo público dedicado a pagar las deudas salariales pendientes de las empresas en graves problemas.

Las fuentes apuntaron que el juez deberá decidir si da la razón a los trabajadores o si, por el contrario, no estima su petición, en «unas dos o tres semanas».

A la vista celebrada ayer en Castellón acudió un abogado en representación de Ángel Pío, pero no estuvo ningún letrado para representar a la empresa For Men.

Un ‘shock’ para Vilafranca

La empresa madrileña For Men comunicó en febrero a la plantilla que renunciaba al contrato de compraventa e inició un proceso para despedir a todos los trabajadores. En marzo, tomó otra drástica decisión: se saltó la negociación del ERE y, a través de una carta, anunció a todos los trabajadores que los despedía. Esto es lo que ahora se dirime en los juzgados.

Cuando For Men se hizo con Marie Claire, en 2024, se había comprometido a mantener viva la empresa, histórica para Vilafranca y la comarca de els Ports. Finalmente, no cumplió con ello.