El PSPV de Castelló exigeix a Barrachina que active els cinc milions d’euros per a bons comercials

El PSPV-PSOE reclama a l’equip de govern de la Diputació de Castelló que active enguany l’ajuda directa als comerços locals "que la presidenta Marta Barrachina va prometre en campanya electoral i que dos anys després continua guardada en el fons d’un calaix”.

Segons explica el portaveu socialista a la institució i secretari general provincial, Samuel Falomir, la iniciativa consistia en la creació de bons comercials a bescanviar en establiments de proximitat, amb una consignació pública de cinc milions d’euros. “Era una de les propostes estrella del PP a l’oposició, però sembla ser que ja no s’enrecorden, perquè no hem tornat a escoltar res d’ella ni s’han tornat a seure amb el sector, que cal no oblidar travessa una situació molt complicada per la competència ferotge del comerç en línia”, ha criticat.

El Partit Socialista porta més enllà la proposta i demana que beneficie de forma preferent els municipis de l’interior, “el que suposaria una oportunitat per a generar activitat i riquesa en zones afectades pel despoblament”.

Reunió amb Confecomerç

Tant Falomir com la diputada Merche Galí i l’alcalde de Vila-real i diputat José Benlloch així ho han parlat amb Confecomerç, una de les associacions que representa el teixit comercial provincial, en una reunió organitzada per a conéixer de primera mà la seua situació i portar la seua veu i reivindicacions al ple provincial.

El diputat socialista adverteix que “el comerç local està passant per un dels moments més difícils degut al canvi d’hàbits i la pressió del comerç electrònic”, per això demanen al PP que “moga fitxa i complisca amb la seua paraula, perquè del contrari estarà rient-se del sector que més vida dona als nostres carrers”.

Per la seua part, Merche Galí tem que “la situació continue estancada” després que dimarts passat el Partit Popular fera valer la seua majoria absoluta al ple per a tombar la nostra moció en suport del comerç tradicional i que, tal com recorda, recollia propostes del propi sector com el disseny de campanyes de sensibilització i l’execució d’un pla d’acció comercial a nivell provincial.

"Girar l'esquena"

Per a Galí, la posició del PP “de girar l’esquena a les xicotetes tendes de la província no és comprensible” i reivindica que “estar al costat del nostre comerç és la millor forma d’estar al costat dels nostres pobles i ciutats”.

“Els socialistes mantindrem la seua pressió institucional perquè la Diputació complisca els seus compromisos amb el comerç local i seguirem reclamant aquestes ajudes fins que l’equip de govern mostre empatia cap al sector i estiga a l’altura del que necessita la província”, conclou Benlloch.