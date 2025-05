Los autónomos se hacen más fuertes: ya rozan los 43.000 en Castellón

¿Quién no tiene un amigo, un vecino o un hermano que trabaja por cuenta propia? ¿Y quién no le ha escuchado quejarse más de una vez de lo difícil que es ser autoempleado y de las mil trabas burocráticas y fiscales que tiene que sortear? Encontrar un autónomo que esté contento no es nada habitual pero, y pese a la carrera de obstáculos a la que se enfrentan, el colectivo no deja de crecer. Lo hace en España y también en Castellón, donde la cifra de profesionales que son sus propios jefes ya roza los 43.000, cifra nunca antes vista.

Aunque los últimos cinco años han estado marcados por una pandemia, una crisis de costes sin precedentes y una inflación galopante, en Castellón el autoempleo ha aguantado el tipo. Y los últimos datos de la Seguridad Social así lo constatan. La provincia cuenta en estos momentos con 42.934 autónomos, 433 más que al cierre de diciembre del 2024. O dicho de una manera más gráfica: cada mes Castellón gana 108 emprendedores. Si se comparan los datos con los de hace un año, la conclusión también es positiva: 732 más.

El trabajo por cuenta propia saca músculo y, además, en el conjunto de la Comunitat la tendencia es la misma. El territorio valenciano acabó el cuarto mes del año con 2.435 afiliados más, por lo que el número de autónomos alcanza los 381.229 autónomos. Otro récord.

Para Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Pequeños Autónomos (UPTA) el fuerte incremento que ha experimentado el autoempleo tanto en Castellón como en la Comunitat «se enmarca en un escenario económico sólido, donde la recuperación del consumo y la estabilidad del mercado laboral están generando condiciones propicias y cada vez más favorables para el crecimiento del trabajo por cuenta propia».

Abad achaca del subidón de autónomos al buen momento económico y, de cara a los próximos meses, augura que el ritmo de afiliación se mantenga constante, impulsado por el inicio de la temporada estival y el refuerzo de sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos. «Los datos son incontestables: más empleo y más autónomos que nunca. La situación económica, la estabilidad y el consumo son factores que están propiciando récords en el trabajo autónomo», insiste.

Aunque el trabajo autónomo exhibe músculo, no todas las actividades económicas ganan profesionales. Durante los primeros cuatro meses del año, los sectores que más autoempleados han sumando son la hostelería (+166) y la construcción (+96). El comercio, pese a la debacle que ha sufrido en los últimos años, también ha mantenido el tipo y contabiliza 16 profesionales más.

Arquitectos, fotógrafos....

La hostelería sigue siendo el motor, pero si se analizan bien los datos una de las ramas que más crece es la de las actividades profesionales, científicas y técnicas, que engloban servicios de contabilidad, arquitectura e ingeniería, actividades publicitarias y comunicación, fotografía, veterinaria, diseño o traducción. En Castellón ya son 3.790 los autónomos de este sector, mientras que hace apenas un par de año la cifra no llegaba a los 3.500. Y con las actividades sanitarias y servicios sociales ocurre algo similar: 1.547 autónomos, un centenar más que en 2023.

Pero no todo el mundo ve el vaso lleno. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), pese a aplaudir los buenos datos del primer cuatrimestre del año, subraya algunas sombras. «El comercio, pese al repunte de ahora, sigue estando en una situación crítica y en el último año se han perdido más de 10.000 autónomos de este sector en España», apunta. En Castellón, si se comparan los datos de ahora con los de abril del 2024, la pérdida es de 64 profesionales. En la agricultura y el régimen de hogar los trabajadores por cuenta propia también van a la baja.