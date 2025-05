La Diputación de Castellón activa las ayudas para el nuevo servicio de transporte a demanda

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su compromiso con el bienestar de los castellonenses y activa las ayudas para el nuevo servicio de transporte a demanda.

La institución provincial ha activado la concreción de las bases por las que se rige la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, destinada a la prestación del servicio de transporte a demanda y cuyo presupuesto total asciende a 300.000 euros.

“Estas ayudas son un reflejo de nuestro compromiso por ir de la mano de los ayuntamientos de la provincia y reforzar nuestras ayudas con el objetivo de frenar la despoblación e igualar las oportunidades del ámbito rural respecto al resto de municipios”, ha resaltado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha explicado que “el objetivo de estas ayudas y de este nuevo servicio, que forma parte del plan Pobles amb Futur, es asegurar que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a la movilidad, especialmente los que viven en las zonas rurales, para poder desplazarse y recibir la asistencia sanitaria necesaria”. Porque, tal y como ha incidido la presidenta, “esta iniciativa tiene el objetivo de vertebrar y cohesionar nuestro territorio”.

Beneficiarios

Así pues, podrán beneficiarse de las subvenciones aquellos ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes. Tal y como rigen las bases aprobadas, el usuario que solicite el servicio tendrá que cumplir con algunas de las siguientes circunstancias: no dispone de vehículo, adolece de incapacidad temporal, derivada de su dolencia, para la conducción de vehículos, licencia de conducción limitada a su localidad o a un radio máximo del lugar de residencia, no dispone de licencia en vigor para la conducción de vehículos o no dispone de familiar o allegado que pueda asumir su traslado, en la jornada y horarios establecidos en la cita previa asignada.

De este modo, la presidenta de la Diputación de Castellón ha indicado que “en el equipo de Gobierno Provincial somos conscientes de los problemas que muchas veces tienen las personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo para acudir a sus visitas médicas en los hospitales y con este servicio queremos dar respuesta a ese problema y garantizar un sistema de transporte de calidad”.

Así pues, las subvenciones se destinarán a la financiación de servicio de transporte discrecional a demanda siempre y cuando sea una asistencia concertada a consultas externas de centros hospitalarios y centros médicos de titularidad pública o privada, quedando exceptuado el transporte hasta servicios médicos asumidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, como urgencias médicas o tratamientos programados; y, también, para asistencia a otros servicios sanitarios definidos por los beneficiarios.

Presupuesto

Del presupuesto total de 300.000 euros para el presente ejercicio, se otorgará un máximo de 3.500 euros por cada entidad beneficiaria y el plazo para solicitar la subvención será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Como ha explicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, “el transporte a demanda consiste en un sistema en el que el servicio se planifica porque el usuario ha interactuado con la administración local para hacerle llegar sus necesidades de transporte”. Es decir, el servicio no se establece a no ser que haya una demanda previa del mismo.

“El transporte a demanda no solo es una solución a la movilidad, es un servicio extraordinario para luchar contra la despoblación”, ha resaltado la diputada provincial, quien ha recordado que esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur incluido en la hoja de ruta marcada por la Diputación de Castellón para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad.